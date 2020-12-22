新南威尔士州疫情再抬头　澳大利亚多州收紧边界管控

由于澳大利亚最大城市悉尼及其周边地区再次出现本土新冠确诊病例且感染人数不断增加，澳大利亚多个州着手收紧边界管控，限制悉尼及其周边地区居民进入州境。

悉尼机场一名摆渡车司机16日确诊感染新冠病毒，是悉尼所在新南威尔士州近两周以来首例本土病例。悉尼以北的北部海滩地区16日下午确诊两例本土病例，随后被新南威尔士州卫生部门确认为聚集性感染。截至20日，北部海滩相关确诊病例大约70例。

北部海滩地区人口大约25万，目前已实施严格防疫限制措施，预期持续至24日平安夜。

新南威尔士州卫生部门20日说，过去24小时已有超过28200人接受新冠病毒检测。

澳大利亚首都直辖区卫生部门劝告悉尼及其周边地区居民不要前往首都直辖区，警告他们入境将被隔离14天。“如果你不是首都直辖区居民且去过大悉尼地区……我们的信息简单明了：别来首都直辖区。”

维多利亚州、昆士兰州和北领地区21日起将禁止悉尼及其周边地区居民入境。昆士兰州警方将在与新南威尔士州交界处重新设置道路检查点；塔斯马尼亚州和南澳大利亚州19日和20日分别对来自悉尼的入境者实施14天隔离，并禁止悉尼以北的北部海滩地区居民入境；西澳大利亚州目前关闭边界。

新南威尔士州州长格拉迪丝·贝雷吉克利安20日宣布，将收紧悉尼聚集人数限制，家庭聚会人数上限为10人、招待场所上限为300人。她呼吁大悉尼地区居民在公共场所戴口罩。

“我们现在必须采取这样的措施，以确保我们控制住这次（疫情）暴发，”贝雷吉克利安说，“如果你打算在新南威尔士州购买食品杂货、去宗教场所或搭乘公共交通工具，请戴口罩……”

新冠疫情暴发以来，澳大利亚累计确诊2.8万余例。鉴于连续近两周本土感染病例零新增，澳大利亚先前已取消大部分防疫限制措施。悉尼及其周边地区再次出现本土确诊病例以及各州收紧边界管控，打乱了不少澳大利亚人的圣诞节假期出行计划。澳大利亚媒体报道，新南威尔士州酒店和假期短租房大量订单取消，餐馆顾客人数骤减。

“我们进入圣诞节假期之际，一个重要提醒是，任何地区病毒都还没有消失，”澳大利亚总理斯科特·莫里森说，“我们必须保持谨慎。”（闫洁）（新华社专特稿）

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