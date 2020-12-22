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俄罗斯拟上调大豆出口关税

2020年12月22日09:02  来源：新华网
 

俄罗斯媒体报道，俄罗斯计划对大豆等粮食上调出口关税。此前，俄罗斯总统弗拉基米尔·普京呼吁平抑国内粮食价格。

美国彭博新闻社20日报道，俄罗斯政府正努力应对粮价上涨。报道援引普京本月早些时候的话说，他对面包和葵花籽油等价格大幅上涨感到惊讶。

俄罗斯国际文传电讯社19日报道，俄罗斯关税机构下辖一委员会同意对大豆出口征收30%的关税。报道援引消息人士的话说，新税率定于明年2月1日生效，持续至6月30日。这一委员会同样批准对废钢出口实施5%的关税。

除采取措施限制大豆和废钢出口，俄罗斯政府上周宣布，明年2月中旬至6月底，将对小麦征收每吨25欧元（约合200元人民币）的出口关税，同时抓紧落实此前宣布的谷物出口限额。路透社援引农业咨询机构SovEcon公司提供的数据报道，新税率将使俄罗斯2020年至2021年小麦出口量减少200万吨至300万吨，降至3780万吨至3880万吨。

【整体供给减少】

在美国芝加哥期货交易所，大豆期货价格21日上涨至6年来高位。玉米和小麦期货价格同样上涨。

除俄罗斯政策因素，路透社报道，南美洲近期天气不利于作物生长。

位于澳大利亚墨尔本的一名匿名谷物交易员说：“供给版图发生变化。南美的问题令市场岌岌可危。”

阿根廷布宜诺斯艾利斯谷物期货交易所上周说，干旱天气影响阿根廷大豆种植。另一方面，阿根廷油籽工人和粮谷检验员上周持续罢工，致使豆粕生产和农业出口停顿。尚无迹象表明，劳资双方会在短期内就薪资问题达成一致。（卜晓明）（新华社专特稿）

(责编：艾雯、刘洁妍)
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