中拉绿色合作风正帆扬（环球热点）

9月26日，中企承建的阿根廷胡胡伊省高查瑞300兆瓦光伏发电项目获得当地电力市场管理机构许可，正式投入商业运营。该项目是阿根廷最大的光伏发电项目，能解决至少6万户阿根廷家庭的用电需求。图为9月26日拍摄的该光伏发电项目变电站照片。（新华社发）

“团结一心，开创合作共赢的气候治理新局面”“提振雄心，形成各尽所能的气候治理新体系”“增强信心，坚持绿色复苏的气候治理新思路”，在前不久举行的气候雄心峰会上，中国国家主席习近平提出三点重要倡议，并宣布了提高中国自主贡献力度的四项新举措。中国倡议和中国行动为新的历史背景下完善全球气候治理提供了中国方案，受到包括拉美和加勒比国家在内的国际社会积极响应和高度评价。

中国同拉美和加勒比国家一直是全球气候治理的积极参与者和同行者。近年来，作为负责任的发展中大国，中国通过南南合作、企业“走出去”等方式，积极同包括拉美和加勒比国家在内的广大发展中国家开展绿色发展合作，共同走绿色发展道路。

合作成果丰硕

今年以来，面对疫情肆虐带来的重重挑战，中拉双方危中寻机，迎难而上，积极开展绿色发展合作，推进绿色复苏，取得丰硕成果。

中国电建承建的阿根廷胡胡伊省光伏电站项目正式投运；阿根廷罗马布兰卡风电项目并网发电；国家电投同巴西电力研究中心签署综合智慧能源项目，成功收购墨西哥大型清洁能源平台公司；比亚迪向巴巴多斯交付该国首支纯电动大巴车队，在巴西磷酸铁锂电池工厂投产；滴滴出行在墨西哥启动拉美首批电动汽车共享出行服务……多家中国企业签约巴西、墨西哥、阿根廷、智利、哥伦比亚等国光伏电站、海上发电、太阳能购电、光伏组件等项目合作协议。

近年来，中拉在环境保护、防灾减灾等方面的合作取得积极成效。国际问题观察员陆达心介绍，中国与巴西、委内瑞拉分别联合研制中巴地球资源遥感卫星和委内瑞拉遥感卫星，观测数据被广泛应用于环境保护、防灾减灾等领域，为亚马孙雨林建起一道科技防护屏障。中国援助玻利维亚等国实施沙棘示范种植项目，使当地水土流失得到了有效治理。对于遭遇全球气候变暖严重威胁的加勒比岛国，中国通过双多边渠道捐赠救灾物资、支持灾后重建、提供地震海啸监测预警培训，积极开展气候援助。

近年来，积极参与全球气候治理，中拉各尽所能，成效显著。陆达心表示，拉美各国先后制定气候保护一揽子政策，将发展清洁能源列为国家战略，致力于走包容性绿色增长和可持续发展道路。中国将应对气候变化与经济社会环境的可持续发展相结合，加快转变经济发展方式，坚持科技创新驱动，初步走出了一条绿色低碳循环发展的道路。

合作基础坚实

“地球是人类共同的、唯一的家园。”这是中拉双方参与全球气候治理和推动绿色发展合作的共识。2018年，中拉论坛第二届部长级会议通过《中国与拉共体成员国优先领域合作共同行动计划（2019—2021）》，将环境领域作为双方优先合作领域。

中拉携手绿色发展有坚实的合作基础、共同的利益诉求和具体的行动计划。

“中拉都坚持多边主义，注重国际合作，主张各国应遵循共同但有区别的责任原则，根据国情和能力，最大程度强化行动。”陆达心介绍，中拉都主动履行《联合国气候变化框架公约》和《巴黎协定》义务，中国承诺2030年前碳排放达峰目标和2060年碳中和愿景，包括阿根廷、智利、哥伦比亚在内的21个拉美国家均设定2050年前实现碳中和的目标。

中拉在清洁能源、电动汽车等绿色经济领域开拓合作，实实在在惠及拉美民众。数据显示，中国企业承建的巴西美丽山水电站特高压直流输电项目是世界上输送距离最长的±800千伏直流输电工程，为巴西打造了一条“电力高速公路”，沿线2200万人口受益，约占巴西总人口的10%。阿根廷圣克鲁斯省水电站是中阿两国最大的合作项目，也是阿根廷最大的在建项目，建成后不仅将明显提升阿根廷发电水平，每年还可为其节约11亿美元燃油进口外汇。

中国承诺和中国行动将厚植中拉开展绿色发展合作基础。“到2030年，中国单位国内生产总值二氧化碳排放将比2005年下降65%以上，非化石能源占一次能源消费比重将达到25%左右，森林蓄积量将比2005年增加60亿立方米，风电、太阳能发电总装机容量将达到12亿千瓦以上。”在气候雄心峰会上，中国提出的提高国家自主贡献力度的四项新举措，擘画了中国实现碳排放达峰目标的具体路线图，展现了中国应对气候变化的坚定决心和重信守诺的责任担当。

合作前景广阔

中国风电企业在墨西哥、阿根廷、智利、玻利维亚、厄瓜多尔、巴拿马等国落户；巴西、墨西哥、智利等多国光伏市场青睐中国企业；中国品牌新能源汽车产品纷纷进军巴西、阿根廷、智利、哥伦比亚等拉美国家市场……中拉一系列合作项目的落地，为推动双边绿色发展合作按下“快进键”。

“当前，国际格局加速演进，新冠肺炎疫情触发国际社会对人与自然关系的深刻反思，全球气候治理的未来更受关注。”陆达心认为，展望未来，疫情催化下诸多新技术新业态新模式蓬勃兴起，中拉在跨境电商、人工智能、智慧城市、物联网、数字经济等绿色新兴领域合作潜力巨大。中拉从绿色发展中寻找合作机遇，不仅将为双方创造大量就业机会、提振经济前景，也将为国际社会应对气候变化挑战、提升经济绿色水平、实现人类可持续包容性发展作出重要贡献。

“环境问题没有边界，深刻影响着每个人。治理环境和应对气候变化需要全人类共同行动。中方倡议展现了中国坚定支持《巴黎协定》、促进合作共赢的决心。”巴西全球南方研究所所长亚历山大·菲格雷多表示，中国在应对气候变化、减少碳排放方面取得长足进步。国际社会应进一步加强团结，共同努力开创合作共赢的气候治理新局面。

巴西里约热内卢州立大学国际关系专家毛里西奥·桑托罗认为，气候变化问题涉及范围非常广，需要国际社会通力合作。中国在发展过程中推动绿色经济发展、投资新科技，让广大发展中国家看到发展与环保可以互相促进。

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