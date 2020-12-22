绿色是“一带一路”的底色（观象台）

美国国务院日前炮制所谓《中国破坏环境》事实清单，再次炒作所谓“一带一路”破坏环境的谎言，妄图给中国泼脏水，给“一带一路”合作添堵，激起国际社会普遍反感。

谎言在铁的事实面前一戳即破。事实证明，“一带一路”不仅是经济繁荣之路，也是绿色发展之路。中国在“一带一路”建设中始终秉持绿色发展理念，以实际行动与各国共建绿色“一带一路”。

其一，自2013年“一带一路”倡议提出至今，中国始终把生态环境保护纳入“一带一路”建设整体制度安排，国际社会有目共睹。

中国国家主席习近平强调，“把绿色作为底色，推动绿色基础设施建设、绿色投资、绿色金融”“积极同各国一道打造‘绿色丝绸之路’”。近年来，中国政府陆续发布系列政策文件，强化相关顶层设计：2013年的《对外投资合作环境保护指南》要求企业需按照东道国环境保护法律法规和标准要求，开展污染防治工作；2015年的《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》提出，要在投资贸易中突出生态文明理念；2017年的《关于推进绿色“一带一路”建设的指导意见》和《“一带一路”生态环保合作规划》明确了绿色“一带一路”建设的总体思路和任务措施……中国推动建设绿色“一带一路”，绝不是一时兴起，而是未雨绸缪，规划长远。

其二，中国积极推动基础设施绿色低碳化建设和运营，在贸易投资中强调生态文明理念，环保技术和绿色产业合作项目不断落地，赢得各国广泛赞誉。

一方面，中国已经在“一带一路”沿线国家参与建设了许多可再生能源项目，帮助项目所在国能源供应向高效、清洁、多样化的方向转型。如巴基斯坦最大水电项目卡洛特水电站、黑山莫祖拉风电项目、南非德阿风电项目等。另一方面，中国企业在规划和承建“一带一路”项目时，在促进当地经济社会发展的同时，充分考虑生态因素。在巴西美丽山二期特高压直流输电工程建设过程中，中方聘请了600多名动植物专家开展环保相关工作；在孟加拉国帕德玛水厂项目中，中方采取了一系列措施应对污染问题，并将生产用水循环利用……这样的故事比比皆是。据美国企业公共政策研究所（AEI）发布的数据，2020年上半年，中国在“一带一路”国家可再生能源投资占比超过化石能源。

其三，中国大力推动“一带一路”框架下的生态环境保护国际合作，与各方携手共同打造绿色国际公共产品，为全球环境治理带来信心。

倡导建立“一带一路”防治荒漠化合作机制，设立气候变化南南合作基金，和有关国家及国际组织共同发起“一带一路”绿色发展国际联盟、发布《“一带一路”绿色投资原则》、实施绿色丝路使者计划培训各国学员2000余人次……中国与“一带一路”国家在环境保护领域的合作取得丰硕成果，为凝聚全球环境治理合力、落实2030年可持续发展目标注入新动力，也为共建“一带一路”增添了新亮色。

“一带一路”倡议源自中国，属于世界。截至今年5月，共有138个国家、30个国际组织与中国签署200份共建“一带一路”合作文件。“一带一路”给世界带来了什么？各国人民心里有一杆秤。某些美国政客与其怀揣“酸葡萄”心理和阴暗的政治算计大放厥词，不妨反思一下：作为全球累计排放温室气体最多的国家、最大的固体废弃物出口国和人均塑料消费大国，美国不批准《京都议定书》，退出巴黎气候变化协定，拖欠多个多边环境条约的会费，又为全球环境治理做了什么？美国欠世界一个回答。

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