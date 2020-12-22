这些海外工程传来好消息

在老挝首都万象北部的中国电建水电十局中老铁路项目工地，中国管理技术人员进行高架桥桥面系施工。（新华社发）

在马来西亚丁加奴州北加镇，中国交通建设集团有限公司承建的马来西亚东海岸铁路（东铁）项目施工现场，技术员与属地员工一起工作。叶辉元摄（新华社发）

贯通后的雅万高铁1号隧道。新华社记者 杜 宇摄

2020年是极不平凡的一年，对许多中国企业海外工程的建设者们来说更是如此。他们身处异国他乡，既要时刻做好疫情防控，又承担着项目工程如期履约、基础设施正常运行的重要任务。

据国务院国资委有关负责人披露的数据，仅中国中央企业就在境外180多个国家和地区有项目，境外员工有118万人，其中中方员工28万人。

在海外，受疫情影响，他们经历过“封城”“封国”、一切项目施工暂停的时期，也常常面临人员不足、物资采购不便、物流运输紧张等困难。但是，中企海外建设者们攻坚克难，从世界各地发回一个个好消息。

履约完工

“前后许许多多日夜的鏖战，才实现了提前1天的完工”

提前一天全部完工！

经过630个日夜的奋斗，中铁十局三建公司承建的秘鲁钱凯隧道洞门工程迎来好消息。

据了解，秘鲁钱凯港口隧道洞门工程是秘鲁钱凯港口一期的重要组成部分，主要涉及钢筋混凝土钻孔灌注桩、网喷防护、锚索加固、边坡开挖及防护等内容，在当地算是施工难度较大的项目。

从2019年项目建点初期的饮食不习惯、市场不熟悉，到今年初受疫情冲击，业主要求所有项目停止施工，重重困难下，项目的提前竣工让项目人员欣喜不已。

“这个项目作为中秘‘一带一路’合作重点项目的前期工程，能否高质量完成直接关系后期能否再拿下隧道主体等其它项目，我们上上下下都很重视。”中铁十局秘鲁项目管理公司生产负责人吴劲松说。

去年初，吴劲松同一名技术员匆匆来到秘鲁。初来乍到，连买床垫这样的小事都要跑到50公里外的隔壁市，更别说寻找合作伙伴、招聘秘籍员工，项目开局很困难。而今年疫情的冲击更是出乎意料。当地3月16日开始采取“封闭”措施，随后业主要求所有项目停止施工，一直到6月中旬才允许施工。

做好防疫安排，7月1日，项目组正式进场复工。洞门项目现场负责人刘双文介绍，为了赶上耽搁的工期，项目实施两班制生产，换人不换马，全力以赴抓进度。同时，对现场人员进行全面核酸检测，确保零带“病”作业，并对作业人员工作期间实施集中管理，最大限度降低外出感染风险。

“从1天打1根桩，到1天打3根桩……从项目开工到竣工，可以说前后许许多多日夜的鏖战，才实现了提前1天的完工。”刘双文说。

发挥攻坚克难的精神，许多工程像他们一样，迎来关键节点的积极进展。

11月13日上午，中国建筑在新加坡承建的地铁东北线延长线盾构隧道北线正式贯通。这是中国建筑在海外的第一个自主隧道项目，同样也是“一带一路”倡议下的重要合作项目。

为了克服疫情影响，确保工程进展顺利，项目加班加点改建驻地，紧盯工作场所疫情防控，每天开展三次体温测试，定期进行核酸检测，确保防疫工作无死角。

“项目周密的防疫措施让我们这些普通员工能放心、踏实地专注于当下的工作。每天上下班都井然有序。”项目团队一名工程师说。

印尼雅万高铁1号隧道顺利贯通，标志着高铁建设实现重要节点目标；“华龙一号”海外首堆巴基斯坦卡拉奇核电工程2号机组（K-2）正式开始装料，为后续并网发电奠定坚实基础；阿布扎比哈里发港场站项目一期工程顺利竣工，为区域物流“添砖加瓦”……央企海外项目写下一页页亮丽篇章。

项目开工

“逢山开路、遇水架桥，打响海外项目复工达产攻坚战”

9月4日，国家能源集团国华印尼南苏1号项目2×350MW燃煤发电新建工程举行现场开工仪式，标志着南苏1号项目启动号角正式吹响。

国华印尼南苏1号项目是国家能源集团响应国家推进“一带一路”建设、实施“走出去”战略的成果。这也是项目部克服高温多雨、基础设施落后、交通不便、外部环境复杂等多种不利因素的考验之后，才迎来的得之不易的开工。

据了解，项目所在区域属旱雨季明显的热带气候区，旱季始于5或6月，持续到9或10月结束，其余均为雨季。当地多年平均降水量为2556毫米，日最大降水量为215毫米，常年高温湿热，但这没有阻碍项目人员将工程向前推进的决心。

不过真正做起来，挑战还是不少。

“这个施工场地太偏僻，设备到场不好做啊！”承包商单位负责人第一次来到施工厂区时，就发出这样的感慨。由于项目地处森林腹地，物资运输距离远、时间长、环节多，加上交通条件的制约，给运输环节增加了诸多困难。

俗话说“兵马未动，粮草先行”，有效的物资供应保障管理，直接关系到工程目标能否顺利实现。项目公司本着“办法总比困难多”的态度，叫上总包、施工单位、运输单位，一遍遍讨论运输方案，最终制定了完善的方案和管控措施。10月27日上午，满载着项目锅炉前三层钢架结构、履带吊平臂吊等重大设备及机械的首批货船朝着南苏1号项目现场进发。

大疫当前，虽然面临这样那样的困难和阻力，但今年以来，一批批海外工程项目开工启动，彰显央企海外责任担当。

在孟加拉国，随着夯锤起落的轰鸣声响起，检修间区域第1根服务桩开始打桩，中国兵器工业集团北方工业有限公司孟加拉博杜阿卡利燃煤电站项目永久设施施工正式开始。

在俄罗斯，现场中俄员工的见证下，挖掘机启动挖下项目入场道路施工的第一捧土，标志着中国化学工程俄罗斯波罗的海天然气化工综合体项目早期工作现场正式开工，现场建设任务取得实质性进展。

在加纳，通用技术集团中技公司加纳农村通信及数字网络覆盖项目正式开工。该项目将在加纳农村地区设立2016座通信铁塔，建成后可为当地人民提供高速稳定的信息通信服务，惠及加纳农村地区300多万人……

正如一位央企人的评价：“疫情之下，他们投身海外，用智慧和双手逢山开路、遇水架桥，打响海外项目复工达产攻坚战。”

新签订单

“经营、生产双管齐下，国内外、前后方互通联动，一个个新项目‘牵手’成功”

中国电科与土耳其Kalyon集团签署500MW光伏产业园二期项目合同；中国能建国际公司、浙江院组成的联合体与墨西哥奥拉新能源公司签署墨西哥杜兰戈州154兆瓦风电项目EPC合同……虽然受疫情影响，但中央企业没有停止在海外拓展业务的步伐。

1816米！中铁十局海外最长隧道项目落地拉美。

不久前，许多中铁人的手机被这条消息刷了屏。这是11月19日，中铁十局在秘鲁中标钱凯港口工程隧道和连接道路EPC总承包项目。该项目合同总额约1.33亿美元，工期24个月，包括一条长1.8公里的隧道和4.8公里的连接道路，是钱凯港的重要组成部分。

“隧道项目前后跟踪历时5年多，我们经营、生产双管齐下，国内外、前后方互通联动，才与该项目‘牵手’成功。”中铁十局拉美分公司党工委书记孙孝辉介绍，钱凯港是天然深水良港，据了解，仅一期建成后港口年吞吐能力就达100万标准箱及600万吨散货，不仅是秘鲁重要的门户港，也将成为太平洋沿岸最有影响力的物流中心之一。

一张张新订单的背后，是央企在当地深耕、促进居民就业、助力经济发展的长期努力。

“像我一样在中铁十局工作的当地管理人员有300多人，在疫情最严重的时候没有一个人失业、也没有少发一个人的工资。”中铁十局秘鲁区域人力资源管理经理塔提亚娜说。

今年以来，中铁十局经受住疫情严重、人员紧张、资源匮乏等多重考验，年内在秘鲁累计中标7个项目，合同总额约3.9亿美元，同比增长近30%，创5年来秘鲁市场最好成绩。“中标隧道项目，这给公司上下决胜全年目标打了一针强心剂。”中铁十局副总经理柳林说。

尽管疫情席卷全球，但中国企业“走出去”依然步履坚定。

中国建筑股份有限公司今年年中报告显示，报告期内，公司稳步拓展海外市场，新签一系列重大项目，包括澳门新濠影汇项目、柬埔寨新金边国际机场航站楼项目、阿尔及利亚阿尔及尔700床CHU医院项目以及新加坡武林广场基础设施一期等。海外业务实现新签合同额1010亿元，同比增长11.8%。

“总体来说，虽然有疫情的影响，但是中央企业将一如既往、坚定不移按照‘共商、共建、共享’的原则，继续参与‘一带一路’建设，努力在开放合作中实现共赢。”国务院国资委秘书长彭华岗表示。

(责编：艾雯、刘洁妍)