央企在海外赢得当地人点赞

中国铁建所属中国土木承建的坦桑尼亚中央线米轨铁路修复改造项目现场作业。据国资委

近年来，“走出去”的中央企业秉承共商、共建、共享理念，深耕海外市场，同时注重与所在国各方融合发展、互利共赢，获得当地社会各界广泛好评。

今年面对新冠肺炎疫情的冲击，许多中央企业更是迎难而上，多措并举，统筹做好疫情防控和复工复产工作，推动海外项目顺利开展。他们的行动和成果，赢得许多称赞。

印尼雅万高铁

12月15日，印尼雅万高铁全线重要控制性工程——1号隧道顺利贯通，标志着雅万高铁建设取得重要进展、实现重要节点目标。这是中国高铁全方位整体走出去的“第一单”，全面采用中国技术、中国标准、中国装备，中方在海外全程参与规划、建设、运营、管理。

雅万高铁是印尼和中国两国合作的开创性项目，1号隧道的贯通是里程碑和令人骄傲的成就。希望雅万高铁能够成为一个现代化的公共交通基础设施，能够以可持续方式对印尼经济和福祉产生积极影响。期待雅万高铁能如期完成，成为印尼的骄傲。

——印尼海洋统筹部长卢胡特

非洲亚吉铁路

非洲第一条跨国电气化铁路，由中国中铁下属的中铁二局和中国土木工程集团有限公司联合承建并运营，连接埃塞俄比亚与吉布提。今年以来，亚吉铁路克服疫情带来的困难，运量逆势上升，上半年运营收入同比增长51%。

抗击疫情期间，亚吉铁路“运输生命线”作用充分显现，为确保国家经济活动和应急系统正常运转提供了强大后勤支撑。亚吉铁路沿线还兴建起不少工业园，提供了大量就业岗位，显著改善了当地民众生活水平，形成一条“富有活力的经济带”。

——埃塞俄比亚货运代理与航运代理协会主席伊丽莎白·格塔洪

中国企业在柬埔寨

近日，柬埔寨亚洲愿景研究院发布《中国企业在柬埔寨可持续发展报告》，多角度披露中国企业在柬作为及影响，得出结论：中国华能、中国路桥、中免集团、葛洲坝集团等中国企业在电力、农业、旅游开发、交通建设等领域投资兴业，促进柬埔寨经济发展的同时，为改善当地民生、就业、环保、教育等作出了重要贡献。

《中国企业在柬埔寨可持续发展报告》展示了中国企业尤其是中国国有企业在柬埔寨遵纪守法、卓越运营、积极融入当地社会、履行社会责任等方面的良好形象。

——柬埔寨亚洲愿景研究院院长强万纳理

特立尼达和多巴哥阿利玛医院

由中国铁建（加勒比）公司设计建设，并针对新冠肺炎疫情紧急改造医院防疫区域，提升医院诊治能力。

中国企业在特多需要时建成了这家医院！他们远离家人，和我们一起艰辛努力，特多人民将在这里享受到优质的医疗服务。

——项目施工协调员雷特·博里斯

中方的工程质量非常高，阿利玛医院的建成对特多人民意义重大。

——特多卫生部基建中心负责人罗纳尔多·科伊拉斯

（都 芃整理）

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