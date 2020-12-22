为推进经济全球化作出更大贡献（望海楼）

《求是》杂志近日发表的中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平的重要文章《共担时代责任，共促全球发展》，深刻回答了“世界怎么了，我们怎么办”的世界性重大时代课题，提出了一系列重大战略思想，阐述了中国理念、中国方案，展示了中国智慧，为世界经济如何走出困境指明了方向。结合日前召开的中央经济工作会议精神，学习习近平总书记这篇文章，对于进一步认清形势、把握规律，推动经济全球化朝着开放、包容、普惠、平衡、共赢的方向发展，具有十分重要的现实意义。

经济全球化是时代大潮流、大趋势。经济全球化是社会生产力发展的客观要求和科技进步的必然结果。两次世界大战，三次工业革命，迅速将世界市场联结在一起，促进了贸易大繁荣、人员大流动、技术大发展，使经济全球化成为不可逆转的时代潮流。40多年来，中国坚持改革开放，不断融入国际大循环，经济社会飞速发展，人民生活水平不断提高，同时也给世界带来了实实在在的好处，这就是维护全球化最好的例证。现实证明：推动经济全球化有利于促进国际分工和世界市场向纵深发展，符合经济发展规律，符合各国人民的共同利益。

针对世界上出现的一些逆全球化、贸易保护、单边主义的倾向，文章指出，困扰世界的很多问题，并不是经济全球化造成的；把困扰世界的问题简单归咎于经济全球化，既不符合事实，也无助于问题解决。这鲜明地回应了世界上出现的反全球化声音。事实上个别国家的单边主义做法遭到了世界各国反对，任何反全球化的单边主义、保护主义、自我孤立、追求单赢，都是行不通的，都是违背规律不可能实现的，也是不明智的。当下，在新冠肺炎疫情肆虐的现实面前，奉行单边主义只能碰得头破血流。

为促进世界经济走出困境贡献中国方案。针对世界经济低迷、贫富差距拉大、南北问题突出等问题，文章提出打造“四个模式”：“坚持创新驱动，打造富有活力的增长模式”“坚持协同联动，打造开放共赢的合作模式”“坚持与时俱进，打造公正合理的治理模式”“坚持公平包容，打造平衡普惠的发展模式”。面对逆风逆水，百年变局，中国坚定地维护经济全球化，坚持合作共赢理念，全面推进改革开放，强调信任而不是猜忌，携手而不是挥拳，协商而不是谩骂，客观而不是抹黑，以双方共同利益为重，引领世界经济走出困境，推动经济全球化朝着更加良性的方向发展。

中国是全球化的贡献者并将继续与各国携手同行。中国经济发展带给世界发展机遇，世界好，中国才能好；中国好，世界才更好。联合国秘书长古特雷斯说，中国已成为多边主义的最重要支柱，促进世界和平与发展不可或缺、值得信赖的重要力量。新冠肺炎疫情对世界经济造成深层冲击，中国果断采取有力措施，很快很好地控制住了疫情，率先复工复产。作为疫情发生以来全球唯一实现正增长的主要经济体，中国在疫情防控和经济恢复上都走在世界前列，显示了强大修复能力和旺盛生机活力，必将为推进经济全球化作出更大的贡献，让不同国家、不同阶层、不同人群共享经济全球化的好处。

［作者为“航天+”产业发展联盟（筹）专家］

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