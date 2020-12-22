世卫组织：英国变异毒株更易传播 需最大限度遏制

人民网布鲁塞尔12月21日电 （记者张朋辉） 就英国最近报告的新冠毒株变种，世卫组织官员在21日举行的记者会上表示，病毒出现变种是一种正常现象，科学家们正在对此进行深入研究，目前的关键仍然是采取全政府、全社会行动，尽最大可能遏制病毒传播。

世卫组织总干事谭德塞说，病毒毒株一直在变异，这是正常现象。目前英国的报告称，变异毒株更加易于传播，但是当前还没有证据显示新毒株导致的重症率、死亡率更高。世卫组织正在同科学家一道研究，病毒毒株基因变化对病毒传播的影响。谭德塞强调，当前仍然要尽一切努力，全政府、社会全员共同行动，采取必要措施，遏制病毒传播。病毒传播越严重，毒株发生变异的几率就越大。

世卫组织卫生紧急项目技术负责人玛丽亚·范凯尔克霍弗表示，目前掌握的情况显示，英国出现的这种病毒变种传播性更强，病毒基本再生数（R0）从1.1提高到1.5，但是病人症状、重症率、死亡率基本没有变化，当前研发的疫苗仍然有效。目前对该变种仍在继续研究，但是基本的防控措施是一样的，应该进一步加大防控力度，严格实施综合防控措施，新冠病毒仍然可以得到控制。

世界卫生组织实时统计数据显示，截至欧洲中部时间12月21日17时58分（北京时间22日零时58分），全球报告新冠肺炎确诊病例较前一日增加超57万例，达575551例，全球确诊病例超7570万例，达75704857例。全球报告新冠肺炎死亡病例超169万，达1690061例，较前一日增加9267例。

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