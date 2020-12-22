中国开放的大门只会越开越大（思想纵横）

最近，习近平主席在多个国际场合发表重要讲话，强调中国坚定不移深化改革、扩大开放。习近平主席在第三届中国国际进口博览会开幕式上指出，我们要致力于推进合作共赢的共同开放；在上海合作组织成员国元首理事会第二十次会议上指出，中国将坚定不移奉行互利共赢的开放战略；在第三届巴黎和平论坛上指出，我们将坚定不移深化改革、扩大开放；在金砖国家领导人第十二次会晤上指出，我们要坚定不移构建开放型世界经济；在亚太经合组织工商领导人对话会上指出，中国对外开放的决心坚定不移；在二十国集团领导人第十五次峰会上指出，建设更高水平的开放型经济新体制。这充分展现了中国扩大开放的决心。

对外开放是中国的基本国策。40多年来，改革开放极大改变了中国的面貌、中华民族的面貌、中国人民的面貌、中国共产党的面貌，成为当代中国最显著的特征、最壮丽的气象。开放带来进步，封闭必然落后。世界各国已经成为你中有我、我中有你的命运共同体，各国经济社会发展日益相互联系、相互影响，推进互联互通、加快融合发展成为促进共同繁荣发展的必然选择。当前，世界的不稳定性不确定性明显增加，单边主义、保护主义上升，新冠肺炎疫情影响广泛深远。越是这样，我们越要遵循共商共建共享原则，坚持多边主义，坚持开放包容，坚持互利合作，坚持与时俱进。中国遵循历史前进逻辑、顺应时代发展潮流、呼应人民群众期待，努力在更加开放的条件下实现更高质量的发展。

中国的发展离不开世界，世界的繁荣也需要中国。实现“十四五”规划和2035年远景目标，仍然需要坚定不移扩大开放，继续推动形成全方位、多层次、多元化的开放合作格局，利用好国内国际两个市场两种资源，形成新形势下我国参与国际合作和竞争新优势。同时，中国的巨大市场也为世界各国创造更多需求。中国人均国内生产总值已经突破1万美元，中等收入群体超过4亿人。中国经济的不断发展，中国人民对美好生活的追求，将对来自世界各地更加多样化高品质的产品、技术、服务产生更多需求。中国顺应时代潮流，开放的大门不会关闭，只会越开越大。

中国不仅有继续扩大开放的决心，还推出了许多具体政策措施。比如，全面实施外商投资法及其实施条例，进一步缩减外商投资准入负面清单，稳步推动金融市场准入，出台海南自由贸易港建设总体方案，强化深圳和浦东的改革开放举措，深化服务贸易创新发展试点等。在促进贸易和投资自由化便利化方面，同更多国家商签高标准自由贸易协定，积极参与多双边区域投资贸易合作机制，打造更高水平的开放型经济；完善外商投资准入前国民待遇加负面清单管理制度，依法保护外资企业合法权益，有序扩大服务业对外开放，持续打造市场化、法治化、国际化营商环境；赋予自由贸易试验区更大改革自主权，建设对外开放新高地；等等。

构建新发展格局，中国的对外合作将不断深化。我们将更加积极地参与国际分工，更加有效地融入全球产业链、供应链、价值链，更加主动地扩大对外交流合作。同时，继续坚定支持多边贸易体制，更加积极地参与全球经济治理体系改革，推动建立更加公平合理的国际经济治理体系。中国愿同世界各国一道，在开放中创造更多合作共赢的机遇，在合作中破解难题，为推动构建人类命运共同体作出新的贡献。

（作者为上海大学全球问题研究院教授）

《 人民日报 》（ 2020年12月22日 09 版）

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