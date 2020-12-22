欧盟给美科技巨头套上“紧箍咒”

欧盟委员会近日公布《数字服务法案》和《数字市场法案》。外媒普遍认为，这两部数字法案直接针对谷歌、亚马逊、苹果、脸书等美国公司，旨在进一步限制美国科技巨头的市场行为，规范欧盟数字市场秩序。

欧盟与美国的数字税之争持续已久，从此前法国、英国等国对美国科技巨头征收数字税，到如今欧盟出台法案加强对科技巨头的监管，欧洲国家对美国科技巨头念起“紧箍咒”，欧美间数字竞争日渐焦灼。

剑指美国科技巨头

“欧盟宣布了限制谷歌、亚马逊、苹果、脸书等科技巨头的里程碑式法律。”据路透社报道，《数字服务法案》《数字市场法案》两项法案为美国科技巨头在欧盟开展业务制定严格的规则。

两项法案中，《数字服务法案》侧重社会责任领域，旨在加强网络平台在处理虚假信息、恐怖主义、仇恨言论等非法内容以及假冒伪劣产品方面的责任。《数字市场法案》则侧重于经济方面，主要目的是确保企业在欧盟市场范围内能够与享有“看门人”地位的互联网巨头展开公平竞争。

德国之声报道称，包括谷歌、脸书、苹果、亚马逊和微软在内的10家公司将被指定为互联网“看门人”，这意味着它们将受到更具体、更严格监管规定的约束；这些公司必须将任何计划中的合并、收购事先通报欧盟，而且其取得的数据必须与监管机构共享。这些互联网巨头如果“严重且屡次违反规则”，甚至将被完全禁止进入欧盟市场。

牵头本次立法工作的欧盟竞争委员会委员玛格丽特·韦斯塔格尔此前对媒体称，两项法案传达的信息很明确：不能让几个公司的商业和政治利益决定欧洲的未来，欧洲必须建立起自己的条款和标准。

合力捍卫欧洲市场

“这是一个巨大的转折点。”德国《世界报》报道称，在欧洲数字产业方面，欧盟及欧洲各国政府、消费者，尤其是欧洲公司，很难与美国的网络巨头及它们创造的数字平台相抗衡。欧盟不愿再接受这一点，将利用法律来改变这一切。欧盟主管内部市场的委员蒂埃里称：“这关系到欧盟的价值观，也关系到欧盟数字经济的未来。”

“欧盟此次公布两项数字法案，直接原因是为了确保欧盟信息安全，保证欧盟国家本土企业与美国科技巨头有公平的竞争环境；深层原因是为了确保并提升欧盟在数字安全领域的自主能力，提升欧盟在数字规则制定中的话语权，在数字经济领域与美国等数字强国开展竞争。”中国人民大学欧洲问题研究中心执行主任闫瑾接受本报记者采访时表示。

此前，欧盟多国已采取征收数字税相关行动。今年10月，法国经济、财政与振兴部长布鲁诺·勒梅尔表示，法国将从今年12月起恢复对大型互联网公司征收数字税。据彭博社报道，意大利、西班牙、奥地利等欧洲国家都已提出数字税方案。闫瑾认为，欧盟出台数字法案比成员国单独行动更有影响力。欧盟背后是27个成员国，在与美国的博弈中，欧盟在话语权争夺、制裁与反制裁、施压与反施压等方面都比成员国单打独斗有成效。

欧美数字竞争加剧

两项法案的最终实施还面临一定变数，还需得到欧盟27个成员国及欧洲议会的批准才能生效实施。在此期间，互联网巨头们的游说活动可能对最终的法律条文产生影响。《纽约时报》称，美国科技巨头的说客们正以布鲁塞尔“从未见过的大手笔支出”来对欧盟展开游说。

“据说在两项法案获批准之前，美国互联网巨头已斥巨资准备多方游说，不排除将对最终法律条文产生影响。”闫瑾表示。两项数字法案的出台，表明欧盟对在欧洲数字市场占据重要份额的大型网络公司，特别是对美国互联网公司，将加强监管，欧美贸易摩擦或将升温。

欧盟被普遍认为是全球科技监管最严厉的地区。欧盟于2004年通过的《数字服务法》是全球首个对数字化市场、产品和服务实施立法与依法监管的法律。欧盟于2018年通过了具有里程碑意义的《通用数据保护条例》，被视为隐私保护领域“史上最严”立法。

“在全球数字监管领域，欧盟是先行者。两项数字法案的发布，提升了欧盟在该领域的引领作用和规则制定的话语权，再次凸显欧盟作为一种规范力量的作用和影响。”闫瑾说。

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