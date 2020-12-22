“限塑”，一种环保自觉(记者观察)

图①：日本东京一家超市内悬挂着购物塑料袋收费的海报，呼吁顾客自备购物袋前来消费。

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图②：在希腊，专业人员潜入海水中，清理海洋塑料垃圾。

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图③：8月17日，“4P海滩和海洋”组织成员以及科学家在法国孔蒂海滩收集垃圾，研究塑料对人类、动物和自然的影响。

影像中国

在克罗地亚海滨城市希贝尼克展出的极地动物模型和塑料垃圾布景，旨在提醒人们关注全球变暖和塑料污染问题。

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越来越多的国家“限塑”力度升级，在加强政策法规引导的同时，积极研发和推广可替代产品，增强企业、公众对塑料污染危害的认识和参与塑料污染治理的意识，推动形成绿色生产和生活方式

希 腊

提高塑料制品使用成本

本报驻意大利记者 韩 硕

“地中海是一块深蓝色的宝石，它是世界上最美的海域之一，但也面临着严重污染。”阿拉贝拉·罗斯是希腊爱琴海畔的一名志愿潜水员。多年来，他与同事一直致力于海底垃圾的清理工作。“塑料袋缠绕于海底礁石上，有些甚至蔓延数十米、数百米。这样的场景已在越来越多的地方看到。”罗斯对此感到震惊和心痛，他相信“对地球、对海洋，我们真的该做些什么了”。

今年初，希腊旅游部发起一项名为“无塑圣岛”活动。活动旨在将希腊旅游胜地圣托里尼岛打造成为基克拉底斯群岛中第一个“无塑岛”，并以其作为“核心岛屿”，将“无塑”理念推广到基克拉底斯群岛和爱琴海群岛全部岛屿。这是希腊近年来倡导“无塑”理念的一个缩影。如今，在希腊主要港口、机场、轨道交通、公交车站、营业性海滩以及船只上，随处可见“无塑”公益广告。

根据世界自然基金会2019年的数据，希腊每年产生约70万吨的塑料废物。其中，约有1.15万吨被排进了希腊海域。据分析，希腊垃圾分类回收利用率较低，是加剧塑料污染的重要原因。

此前，欧盟委员会发布禁令，要求成员国2021年前禁止使用10种一次性塑料制品。在这一政策框架下，希腊积极推动立法，计划在2020年逐步停止使用一次性塑料制品。希腊政府积极呼吁私营部门、非政府组织和民众加强合作，号召所有希腊人共同为实现“无塑”目标而努力。

希腊政府将提高塑料制品使用成本作为首要举措。2019年，希腊每个塑料袋的售价提高125%，出售塑料袋所得收益交给希腊物品回收局用于环保项目。这一举措立竿见影。据希腊零售消费品研究所今年2月发布的一项调查，与2017年相比，2019年希腊超市一次性塑料袋的使用量下跌幅度达98.6%，减少了17.5亿个。与此同时，希腊人购买了超过1700万个可重复利用的环保袋，2019年可生物降解的塑料袋分发量已飙升至3700万个。

在政府号召下，希腊教育机构、私人企业、社会公益组织广泛参与到“无塑”行动中。位于雅典蒙纳斯提拉奇广场的著名咖啡吧360°和环保组织“爱琴海再呼吸”半年前发出倡议，呼吁广场周围的商店和餐馆逐步停止使用一次性塑料产品，将广场变为“无塑区”。如今，走在蒙纳斯提拉奇广场，一次性塑料产品已难觅踪迹，越来越多的街区也加入到“无塑”行列中来。

“希腊咖啡店一次性塑料吸管和塑料咖啡盖消耗巨大，政府十分支持民间进行此类宣传倡议活动。”雅典副市长阿弗拉米底斯表示，民众是限塑的行动主体，只有环保观念深入人心，才能达成“无塑”的共同目标。

“爱琴海再呼吸”组织负责人萨雷拉克斯指出：“对于限塑令，商店和餐馆还需做好更充足的准备。期待尽快有价格低廉的塑料替代品。”希腊环境部门负责人玛丽娜·帕帕达基斯表示：“我们还在不断努力。未来，希腊将继续在餐厅、市场、超市等民众集中的区域推广可回收垃圾箱，提高民众垃圾分类意识。同时，政府正在积极与各方合作，加快推出塑料制品的替代品。”

（本报罗马电）

韩 国

严格措施凝聚“减塑”共识

本报驻韩国记者 马 菲

饭后一杯咖啡已成为许多韩国人的日常生活习惯，由此产生的塑料杯和吸管等一次性塑料污染，给韩国环境治理带来极大负担。为减少咖啡店产生的塑料垃圾，2018年8月起，韩国政府禁止咖啡店在店内使用一次性塑料杯。违法商家将受到最高200万韩元（1元人民币约合166韩元）的罚款。为响应政府的环保政策，一些咖啡连锁品牌向自带杯子的顾客提供价格优惠，并通过使用不需吸管的杯子、以纸质吸管代替塑料吸管、下雨天以除湿干燥机代替塑料伞套等措施，在各环节减少塑料制品的使用。

近年来，韩国限塑措施的力度和范围逐步加大。2019年，韩国再次升级“限塑令”，规定2000家大型卖场和1.1万家面积超过165平方米的超市不得提供一次性免费塑料袋。除鱼类和肉类等商品可使用塑料袋外，卖场和超市只能为顾客提供计量垃圾袋、环保购物袋等。违反规定的商家将面临最高300万韩元罚款。此外，干洗店和运输包装用塑料、雨伞塑料套、一次性塑料手套、食品保鲜膜等5种塑料制品的生产者，也被要求承担更多废弃塑料回收利用责任。根据韩国政府减少使用一次性塑料制品的计划，从2022年起，便利店和糕饼店等也将禁止使用塑料袋。2030年开始，除特殊情况外，所有行业均禁止提供塑料袋，以达到全面“禁塑”目标。

为形成良好的社会氛围，韩国公共部门带头杜绝使用一次性塑料制品。自2019年1月起，首尔市政府办公楼禁止工作人员和市民携带一次性塑料制品进入，致力于建设“无一次性塑料制品”办公楼。首尔市还以市民团体为中心进行集中宣传，引导市民逐渐改变生活习惯。每年在各区选出5名资源循环队长，负责开展有关减少使用一次性塑料制品以及垃圾分类回收等相关知识的教育宣传活动。首尔市还建立了综合体验空间“新活用广场”，通过开办多种形式的展览、体验等活动，面向青少年开展环保教育，启发民众通过重新设计和改造，实现废弃物循环再利用，以达到节约资源、保护环境的目的。

随着电商行业的快速发展，韩国快递物流量大幅增加。为减少快递包装产生的垃圾，一些物流公司开始使用无塑料包装，包括用网格防震纸代替气泡塑料膜，箱子空隙部分使用再生纸制作的膨胀材料填充，用纸质胶带代替塑料胶带等。

如今，去超市时随身携带环保购物袋，在咖啡店不使用一次性塑料杯和塑料吸管，已成为许多韩国人的生活自觉。越来越多的韩国民众开始向“无塑料生活”迈进，在社交媒体上分享自己如何避免使用一次性塑料制品的心得体会，希望带动更多人在生活点滴中践行环保理念，促进整个社会形成环保型消费风尚。

（本报首尔电）

比利时

超市推出新型环保购物袋

本报驻比利时记者 郑 彬

2019年3月，欧盟针对塑料餐具、吸管、塑料袋、食品包装、棉签棒等10种主要的一次性塑料制品发出使用禁令，计划在2021年前全面禁止一次性塑料制品的使用。在欧盟政策框架下，比利时进一步加强对一次性塑料制品使用的管控。2019年7月，首都布鲁塞尔禁止在公共活动中使用一次性塑料制品，违规人员将面临罚款和其他行政处罚。今年初，布鲁塞尔市政府全面禁止在商店中使用任何塑料购物袋，有机材料制作的塑料袋也不例外。

作为一次性塑料制品的主要消费场所，各大超市纷纷采取限制措施。今年10月，连锁超市家乐福表示将不再向顾客出售一次性塑料袋，计划在2025年前实现所有产品包装100%可循环利用。家乐福公关部经理席琳·斯塔姆博利在接受本报记者采访时表示，自2019年以来，比利时的家乐福超市已采取了一系列措施：2019年4月，停止出售一次性吸管、杯子和餐具，代之以可生物降解产品；2019年上半年，逐渐减少一次性塑料袋的使用，代之以向顾客提供高强度包装纸袋和有机棉布袋。受这些积极措施影响，2020年家乐福在比利时的塑料制品总消耗量大约减少了1942吨，已实现自有品牌包装96%的可回收率。

比利时法兰德斯零售业联盟发表声明称，到2022年将确保90%的饮料包装达到可循环标准，2025年实现所有包装可重复利用或可循环。

为了避免突然停售购物袋给消费者造成的不便，2019年4月，比利时大型连锁超市高乐汇在宣布全部停售一次性塑料袋的同时，专门为顾客设计了一种可反复使用100次的新型环保购物袋，同时免费向每位顾客赠送5个。高乐汇销售经理克里斯托弗·德汉舒特尔表示：“我们在前期试点的基础上进一步优化解决方案，在保护环境的同时确保顾客购物的便利性。目前高乐汇每年大约可以减少使用1.5亿个一次性塑料袋。”

有统计显示，2018年塑料垃圾占比利时垃圾总量的2%，达到61万吨。分析认为，限制一次性塑料制品的使用只是开始。要从根本上解决塑料污染的问题，未来政府及企业还需要在产品设计、绿色公共采购以及其他相关法律法规方面制定综合性的措施。

斯塔姆博利表示，为了让顾客更容易接受环保理念，家乐福邀请当地多位知名艺术家在环保购物袋上增加了时尚美观的设计，使购物袋不仅适用于超市购物，也适合其他社交活动场合。此外，家乐福还设计了一种利用海洋垃圾循环再生产的环保购物袋，并在袋子上通过精美绘画宣传环保理念。

（本报布鲁塞尔电）

版式设计：蔡华伟

《 人民日报 》（ 2020年12月22日 18 版）

(责编：岳弘彬)