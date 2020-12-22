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韩国出台政策推动经济转型

本报驻韩国记者  张  悦

2020年12月22日05:11  来源：人民网－人民日报
 

　　韩国政府近日公布计划称，将在2025年前投入160万亿韩元（1美元约合1111韩元），大力发展数字经济和绿色经济，推动经济转型。

　　按照计划，韩国将加快构建人工智能和大数据平台，培养10万名人工智能和软件领域专业人才，并面向全体国民开展人工智能素质教育。到2025年，政府计划开拓规模43万亿韩元的数据市场，创造90多万个工作岗位，并完成所有公共部门系统的云计算改造。

　　为普及和推广更环保的出行方式，韩国未来5年计划投资20.3万亿韩元，用于推广新能源汽车，加大充电基础设施建设力度，对老旧柴油车实行提前报废或加装过滤装置等。韩国产业通商资源部将新设分管汽车产业的部门，专门负责研发技术、打造基础设施、推进相关产业融合、放宽国内管制法规和对接国际规则等工作。政府还将通过发放信用保证基金，向参与电动汽车生产平台建设的企业提供220亿韩元的信保资金。

　　韩国政府近日还公布了“2050碳中和推进战略”，将改善钢铁、水泥、石油化工、炼油等4个高碳排放产业的结构，鼓励使用可再生能源，增强企业环保意识。

　　相关计划推出后，韩国企业界积极响应。目前已有5700多个企业和机构表示，希望参与政府主导的大数据平台建设。韩国产业银行宣布，将出资3500亿韩元设立数字物流基金，主要用于投资智能物流中心和物流技术创新企业。

　　（本报首尔12月21日电）


　　《 人民日报 》（ 2020年12月22日 17 版）
(责编：岳弘彬)
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