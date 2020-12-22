零售业变革中谋发展(经济透视)

近日，英国两大零售巨头德本汉姆和阿卡迪亚集团先后宣布倒闭。英国零售经济咨询公司首席执行官理查德·林表示，两大零售商未能拥抱变革时代，企业发展滞后是根本症结所在，疫情的影响加速了其破产进程。

疫情防控期间，全球范围内出门购物人数剧减，而零售行业的店面租金、人工成本、水电费用等固定支出庞大，遭遇严重冲击。据统计，2020年上半年，英国闭店数量达到创纪录的11120个，超过去年同期的3倍。截至8月，美国已有43家零售商申请破产，今年可能打破过去10年申请破产保护数量的纪录。

全球零售业增长放缓，数字经济赋能的电商则迎来发展契机。疫情发生以来，英国在线生鲜零售商奥凯多市值逆势大幅上涨，跃升为本国第二大零售品牌。奥凯多通过智能仓储、机器人分拣、物流预测等技术可实现“一小时配货”，效率远超普通超市，并凭借技术优势为其他超市集团提供数字解决方案。

在电商冲击传统零售商的趋势愈发明显的背景下，及时调整的零售商成为行业“常青树”。2008年国际金融危机后，沃尔玛销售增长缓慢。2010年，它成立电子商务部门，不断收购并扩大电商投资，在线上市场发力。及时转型布局使沃尔玛经受住了今年疫情的严峻考验，其最新财报中的营收和净利润都远超市场预期。

线上销售固然重要，但线下实体店仍有其优势。受疫情影响，美国消费者的购物模式正发生“结构性变化”，从“到店自选”改为“线上下单、到店提货”，以减少在人群密集地长时间暴露的风险。对此，塔吉特、沃尔玛、百思买、家得宝等零售商门店转变为数字化购物的“分销中心”，业务蓬勃发展，并积极扩招员工、提高福利待遇。

线下实体店的个性化服务和体验也是网购代替不了的。除线上业务外，亚马逊积极布局基于大数据运营和注重消费者体验的新型书店：店里所有书籍以正面封皮朝向读者，便于寻找；按照亚马逊网站打分排名摆放书籍，以模仿读者在网上购书时的行为；每本书下都有黑色卡片，注有读者评价、书籍评分和网购条形码等。

从历史上看，零售行业易受外部冲击影响，因此在不断应对危机中变革发展。上世纪30年代大萧条催生了连锁超市；90年代日本经济泡沫破裂后经济低迷，优衣库和便利店开始蓬勃发展；2003年非典时期，一批线上零售商开始积蓄力量。新冠肺炎疫情防控期间，零售业加快转型变革。

渠道为王、跑马圈地的零售时代已经终结。在存量深度运营的时代，如何根据商品特征将线下体验和线上成交完美结合，是零售业的发展方向。

《 人民日报 》（ 2020年12月22日 17 版）

(责编：岳弘彬)