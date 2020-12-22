加强光伏合作 推动绿色发展(国际视点)

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近年来，越来越多的国家把发展光伏产业作为绿色转型的重要抓手。中国与很多国家在太阳能光伏领域的合作不断加强，共同为推动绿色发展贡献力量。

彭博新能源财经近期发布的一份报告显示，在全球范围内，光伏已经成为最受欢迎的可再生能源之一，市场潜力巨大。全球约33%的国家开始使用光伏发电，仅在2019年，至少有81个国家的新增光伏装机容量超过百万千瓦。目前全球太阳能电池板市场的2/3由中企提供。业内人士指出，中国的技术革新降低了可再生能源的建设成本，为许多国家特别是发展中国家发展绿色经济提供重要助力。

推动技术创新

在巴西米纳斯吉拉斯州乌贝兰迪亚的太阳能发电园里，除了整齐排列的太阳能面板，还有一个长约6米的巨大箱体。作为发电园的“充电电池”，这是由比亚迪开发的能源储存系统在巴西的首次应用。

此前，巴西的光伏电站只能在白天供电，新的能源储存系统则在白天储存电量，等到太阳能无法发电时继续向电网供电1至3小时，实现了“光储一体化”。

在500公里外的圣保罗州坎皮纳斯州立大学内，研究人员正在实验室里测试不同条件下光伏组件的效率、安全性和可靠性，以找出更适合潮湿炎热环境的光伏技术和组件材料。2017年，比亚迪巴西分公司与坎皮纳斯州立大学建立合作关系，为学校打造先进的太阳能实验室，实验室设备全部由比亚迪提供。

“这间实验室在巴西是独一无二的。以往只能在国外实验室进行的测试，现在都可以在这里完成。”坎皮纳斯州立大学电气与计算机工程学院教授路易斯·克莱特利说，“与中企的合作可以为巴西市场上的光伏组件定义新的质量标准，对巴西光伏产业发展意义重大。”

比亚迪在坎皮纳斯市还建有工艺领先的光伏面板工厂，其生产线已成为巴西产量最大的光伏面板生产线之一。“即使今年面临疫情带来的挑战，我们上半年的销量还是比去年同期增加了40%。”比亚迪巴西分公司市场、新业务和可持续发展总监阿达尔贝托·马卢夫说。

当前，拉美的光伏产业蓬勃发展。根据国际可再生能源机构的预测，拉美和加勒比地区2050年的光伏发电装机容量将是2018年的40倍。中国已成为这一地区光伏产业的重要合作参与者。巴西太阳能协会执行主席罗德里戈·萨瓦伊亚表示：“中国企业的产品和技术处于领先地位，中企的参与对巴西和拉美光伏产业发展不可或缺。”

优化能源结构

以光伏为代表的可再生能源正成为东南亚国家解决电力缺口的重要方式。据行业咨询机构伍德麦肯兹预计，未来5年，东南亚光伏市场将保持快速发展势头，光伏发电累计装机规模将在2019年的基础上增长3倍。

泰国能源部前部长颂缇拉表示，泰国政府积极推广可再生能源，能源部门鼓励、启动了社区发电厂计划，以促进利用太阳能等可再生能源发电。自2016年下半年开始，泰国政府部分放开对太阳能发电投资的限制，一些太阳能电厂项目取得进展，屋顶光伏发电等也在积极推进。

在共建“一带一路”框架下，中国光伏企业在泰国投资办厂，顺应了泰国可再生能源发展的需要。2014年，腾晖技术（泰国）有限公司在泰国罗勇工业园建厂，经过6年的发展，目前员工已经逾千人，产值达25亿元人民币。“企业不断壮大，一来是因为国际市场对光伏产品的需求，二来是泰国国内需求也在不断增加。光伏发电代表着未来能源产业的发展方向。”公司董事长兼总经理徐胜文说。

泰国民众初猜家中屋顶装了腾晖生产的太阳能电池板，用来给电子设备供电。“太阳能是清洁能源，而且用之不竭，能省很多钱。”初猜说。

助力经济发展

位于埃及南部的阿斯旺本班光伏产业园占地37平方公里，是世界最大光伏产业园之一。去年园区建成投产后，埃及利用太阳能产出的电能总量在该年度达到24亿千瓦时，而2018年仅为300万千瓦时。中国在该光伏产业园建设中发挥了重要作用：浙江正泰、特变电工等中国企业参与园区中多个发电站建设，中国工商银行等金融机构为数个项目提供资金支持，中国技术和中国制造的太阳能面板、组件等也得到园区各项目广泛使用。

浙江正泰承建的165.5兆瓦光伏项目，今年1月正式移交业主运营维护。参与建设的侯萨姆·侯赛因表示：“就在几年前，我们还常常遇到停电的尴尬局面。如今从产业园各个电站输出的充足电力，为埃及的经济社会发展提供动能。”

项目的建设和投产有助于缓解埃及的用电紧张，也为当地创造了大量就业机会。仅正泰项目建设高峰时期，就有3000多人同时工作，培养了大批熟练工人。浙江正泰项目现场运维经理赫夏姆·马吉德表示，中国企业在系统设计能力、产品质量和售后服务等方面的高水准工作值得称赞，他在工作过程中获得了许多宝贵经验。“中国企业为我们的经济和民生发展作出了贡献。”

埃及电力和可再生能源部副部长穆萨表示，中国在发展清洁能源方面有着先进技术和经验，与中国的合作至关重要。埃及《金字塔报》网站刊文指出，“埃中在清洁能源方面的合作取得许多成果。近几年，埃及大力建设电力基础设施，促进经济转型和复苏，中国在这个过程中是重要的合作伙伴。”

（本报里约热内卢、曼谷、开罗、北京12月21日电）

《 人民日报 》（ 2020年12月22日 17 版）

(责编：岳弘彬)