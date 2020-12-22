2020年中央经济工作会议12月16日至18日在北京举行。会议谋划中国经济发展大计，提出2021年经济工作总体要求和政策取向，部署重点任务，为开局“十四五”、开启全面建设社会主义现代化国家新征程定向领航。接受本报记者采访的国际人士认为，面对复杂的国内国际形势，中国付出艰苦卓绝的努力，取得举世瞩目的经济发展成就。相信中国经济社会发展将行稳致远，为促进世界经济复苏发挥重要作用。

“中国特色社会主义制度展现出独特优势”

摩洛哥非洲中国合作与发展协会主席纳赛尔·布希巴指出，今年是中国“十三五”规划的收官之年，中国共产党的坚强领导和集中力量办大事的制度优势，为五年规划的具体落实起到至关重要的作用。中央经济工作会议为中国经济社会发展提出总体要求和政策取向，体现了中国不断推进国家治理体系和治理能力现代化。

泰国参议院外交委员会顾问、泰国法政大学经济学院副教授阿颂西表示，中国统筹疫情防控和经济社会发展取得积极成效，集中力量办大事的制度优势是形成共克时艰磅礴力量的根本保障。

尼泊尔跨喜马拉雅友谊协会主席拉吉姆表示，中国经受住了疫情考验，率先实现经济正增长，成绩来之不易，体现了中国经济的韧性和潜力。“在严峻挑战面前，中国特色社会主义制度展现出独特优势，彰显中国国家制度和国家治理体系的优越性，相信中国将继续创造出新的更大奇迹。”

秘鲁国立圣马科斯大学东亚问题专家卡洛斯·阿基诺表示，在中国共产党坚强领导下，中国政府和人民齐心协力，率先控制疫情，率先复工复产，率先实现经济增长由负转正，成绩令人敬佩。

法国尼斯欧洲研究所学者乔治·佐戈普鲁斯认为，中国始终把人民利益放在最高位置，在防疫抗疫过程中尊重科学，作出正确决策。

“为后疫情时代的全球可持续发展注入动力”

经济合作与发展组织中国经济政策研究室主任马吉特·莫尔纳表示，“十三五”期间，中国经济社会发展取得新的历史性成就，对外开放进程进一步加快，中国创新驱动发展以及数字化发展令人印象深刻。

阿颂西表示，面对严峻复杂的国际形势、艰巨繁重的国内改革发展稳定任务特别是新冠肺炎疫情的严重冲击，中国果断采取行动，付出艰苦努力，取得的成就可以载入史册。

纳赛尔指出，中国成为全球唯一实现经济正增长的主要经济体，改革开放实现重要突破，民生得到有力保障。中国在脱贫攻坚领域取得了前所未有的成就。

墨西哥第三世界经济与社会研究中心主任豪尔赫·努尼奥表示，中国不断推进改革创新，经济活力进一步增强，也为世界经济发展与国际合作提供巨大机遇。

阿根廷中阿关系研究学者内斯托·雷斯迪沃表示，中国取得脱贫攻坚的重大胜利，为各国扶贫减贫提供有益借鉴，“为后疫情时代的全球可持续发展注入动力”。

“各国将从中国的发展中受益”

巴西全球南方研究所所长亚历山大·菲格雷多表示，中国加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，激发经济内生动力、持续扩大对外开放，不仅惠及中国人民，对世界经济稳定复苏也有着重大意义。

雷斯迪沃说，中国不断深化改革、扩大高水平对外开放，将进一步释放发展潜力，有效维护全球产业链供应链稳定畅通，“各国将从中国的发展中受益”。

墨西哥国立自治大学国际关系中心研究员伊格纳西奥·马丁内斯表示，中央经济工作会议部署了中国明年经济工作的重点任务。中国积极构建新发展格局，推动高质量发展，将为全球商品和服务贸易提供强劲增长动力，为世界经济复苏带来新的发展机遇。

孟加拉国布拉克大学教授阿弗森·乔杜里表示，中国将全面推进改革开放、坚持扩大内需战略等，推动中国经济持续向好发展，孟中两国经贸交流也将进一步深化。

“在新发展格局下，中国对外合作不断深化，将同各国实现互利共赢。中国经济稳健运行将助力世界经济复苏。”纳赛尔表示，中国以实际行动推动构建人类命运共同体，体现了负责任大国担当。

（本报北京、布鲁塞尔、曼谷、开罗、墨西哥城、布宜诺斯艾利斯、里约热内卢、新德里12月21日电 记者龚鸣、任彦、赵益普、周輖、刘旭霞、姚明峰、李晓骁、胡博峰）

《 人民日报 》（ 2020年12月22日 03 版）

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