外交部驳斥所谓一带一路制造“债务陷阱”

人民网北京12月21日电 据外交部网站消息，外交部发言人汪文斌主持21日例行记者会。记者会实录如下：

总台央视记者：伊朗核问题全面协议各方将于今天举行外长视频会议，中方上周五已经发布了王毅国务委员兼外长将出席会议的消息。中方对此次会议有何期待？

汪文斌：当前，伊朗核问题形势高度复杂敏感。我们希望各方通过此次外长会议进一步巩固维护和执行全面协议及安理会第2231号决议的共识，为伊核问题政治外交解决进程注入政治动力。中方将继续同各方一道，为维护国际核不扩散体系与中东地区和平稳定作出不懈努力。

路透社记者：有报道称英国出现新冠病毒新型变种，欧洲等地多国已暂停英国航班入境。中方是否已采取措施限制英国航班？

汪文斌：中方已注意到有关报道，将予认真研究并作出科学、妥善处理，以确保中外人员往来健康有序进行。

法新社记者：第一个问题，美国总统特朗普周六发推特，暗指中国可能参与了针对美国政府部门的大规模网络攻击。外交部对此有何评论？第二个问题，据报道，欧盟官员在对欧盟成员国大使吹风时表示，中欧投资协定95%的内容已谈妥。你可否介绍最新情况？

汪文斌：关于第一个问题，中国是网络安全的坚定维护者，同时也是黑客攻击的最大受害国之一。中方一贯坚决反对并打击任何形式的网络攻击和网络犯罪。中方坚决反对把网络安全问题政治化、污名化的做法，这不仅无助于解决黑客攻击问题，反而会削弱各国间互信，影响各国在该领域的正常合作。在网络安全问题上，美方自身劣迹斑斑，是最没有资格对其他国家指手画脚的。中方提出了《全球数据安全倡议》。我们希望大家共同努力，携手构建和平、安全、开放、合作的网络空间。

关于第二个问题，中欧双方一直就投资协定谈判保持着密切沟通。今年以来，中欧双方克服疫情影响，共举行了10轮中欧投资协定谈判，取得重要进展。目前谈判已进入最后阶段。相信只要双方照顾好彼此关切，坚持相向而行，就能够实现双方领导人确定的谈判目标。

《北京青年报》记者：近日，美国总统特朗普将美国会此前通过的“外国公司问责法案”签署成法。该法要求加严在美上市外国公司向美国监管机构披露信息的义务。美相关议员表示该法主要针对中国。中方对此有何评论？

汪文斌：美方不顾中方监管部门与美方开展审计监管合作的积极努力，执意将含有明显歧视中国企业条款的所谓“外国公司问责法案”签署成法，中方对此表示坚决反对。美方此举完全是对中国在美上市企业的无理政治打压，严重阻碍中国企业赴美正常上市，严重扭曲美国自己一贯标榜的市场经济基本准则，也会剥夺美国投资者和公众分享中国企业发展红利的机会，还将削弱全球投资者对美国资本市场的信心，到头来只会损害美国资本市场的国际地位和声誉。

我们敦促美方不得实施该法中的涉华歧视性条款，停止将证券监管政治化的错误做法，与中方监管部门在相互尊重的基础上共同推进两国审计监管合作，为包括中国企业在内的各国企业在美上市提供公平、公正、非歧视的监管环境。

《环球时报》记者：我们注意到，疫情期间，“一带一路”合作仍在不断推进，包括上周五举行的“一带一路”国际合作高峰论坛咨询委员会2020年度会议。同时，个别人士仍声称“一带一路”制造“债务陷阱”。你对此有何评论？中方对“一带一路”下阶段合作有何设想？

汪文斌：“一带一路”是国际经济合作倡议，旨在通过促进互联互通，实现各国共同发展。倡议提出7年来，得到国际社会热烈响应和支持。迄今，已有100多个国家和几十个国际组织签署超过200份共建“一带一路”合作文件，一大批重要合作项目落地生根。

在疫情全球大流行的背景下，“一带一路”国际合作没有止步，而是展现出抗风险的韧性，为各国抗击疫情、稳定经济、保护民生发挥了重要作用。健康丝绸之路、数字丝绸之路、绿色丝绸之路成为新的合作亮点。

今年以来，“一带一路”合作伙伴以视频形式举行了30多场多边国际会议，传递了继续深化“一带一路”合作的积极信号。就在上周顺利召开的“一带一路”国际合作高峰论坛咨询委员会2020年度会议上，各方都积极评价“一带一路”国际合作，认为“一带一路”支持了多边主义，助力落实联合国2030年可持续发展议程。

是非公道自在人心。迄今为止，没有任何一个“一带一路”合作伙伴国家认可所谓“债务陷阱”的说法。由于疫情影响和世界经济衰退，有些发展中国家的确面临债务困难。中国政府已免除对非洲相关国家截至2020年底到期的无息贷款债务，是对二十国集团缓债倡议贡献最大的国家。从债务国的债务结构看，大多数债务来自多边金融机构和发达国家的商业债权人，它们应该参与到有关减债行动中来。债务问题本质上是欠发展问题，我们相信“一带一路”合作有助于促进有关国家基础设施建设和工业化，帮助从根本上解决债务问题。

印度广播公司记者：中国和巴基斯坦正在开展为期一个月的联合空军演习。有专家解读称，这被视为中巴对印度采取的进一步的战略态势，引发印方担忧。鉴于此前中方对印度参加“马拉巴尔”军演表示关注，请问中方如何看待印方的担忧？

汪文斌：作为全天候战略合作伙伴，中国和巴基斯坦两国在政治、经济、军事、安全等广泛领域开展了友好交流与合作，致力于共同维护地区和平与稳定。你提到的有关合作是中巴两军间例行安排，不针对第三方。希望各方客观看待。

《中国日报》记者：我们从有关媒体看到，美国国务卿蓬佩奥、美驻古巴使馆等以所谓人权问题为由向古巴施压，并以此作为同古交往的前提。中方对此有何评论？

汪文斌：中方历来认为，美方应尊重古巴的主权和独立，停止对古巴的封锁和制裁，停止干涉古巴内政。中方坚决反对将人权问题政治化和双重标准做法，反对以人权为借口对别国内政进行无端指责和粗暴干涉。我们认为，美方应在平等和相互尊重的基础上同古巴发展正常国家关系，这才符合两国和两国人民的根本利益，也有利于维护拉美地区的和平与稳定。

彭博社记者：关于特朗普总统推特暗示中国可能参与了网络攻击一事，请问中方是否否认参与了有关网络攻击？

汪文斌：我要告诉你的是，美方在网络攻击问题上的有关指责是不严肃的，而且自相矛盾。美方对中方的相关指责是出于政治目的，意在抹黑栽赃中国。中方对此表示坚决反对。

长期以来，美国把网络安全问题政治化，在没有确凿证据的情况下，不断散布虚假信息，向中国泼脏水，企图损毁中国形象，误导国际社会。这样的言行与美方的国际地位完全不符。希望美方在网络安全问题上能采取更加负责任的态度。

澎湃新闻记者：据报道，美国知名中国问题专家、哈佛大学荣休教授傅高义于当地时间20日去世，享年90岁。中方对此有何评论？

汪文斌：傅高义教授是美国著名中国问题专家，是中国人民的老朋友。中方对他的逝世表示深切哀悼，对他的家人表示诚挚慰问。傅高义教授为促进中美沟通与交流、增进两国人民的相互了解作出了不懈努力。我们将铭记他为推动中美关系发展所作贡献。

《北京日报》记者：白俄罗斯总统选举结束以来，一些国家和国际组织相继对白采取制裁措施。中方对此有何评论？

汪文斌：白俄罗斯总统选举是白内部事务，中方坚定支持白方为维护国家独立、主权、安全和发展所作出的努力，坚决反对外部势力在白俄罗斯社会制造分裂和动荡。中方一贯反对在国际关系中动辄使用单边制裁或以制裁相威胁。我们相信，白俄罗斯政府和人民有能力、有智慧处理好自己的问题，恢复政局稳定和社会安宁。

深圳卫视记者：据报道，12月17日，超强飓风“亚萨”袭击斐济，造成严重损失。中方是否向斐方提供了灾后援助？

汪文斌：中斐两国是全面战略伙伴。中方对“亚萨”飓风对斐济造成严重损失表示诚挚慰问。

灾情发生后，中方紧急行动，迅速驰援。中国红十字会已向斐济红十字会提供10万美元紧急人道主义援助。据斐济媒体报道，这是斐方从域外国家获得的第一笔双边救灾援款。此外，中国政府决定再向斐济政府提供20万美元紧急人道主义援助，并将根据灾情和斐方需要进一步提供力所能及的帮助。我们相信斐济政府和人民一定能够早日战胜灾害、重建美好家园。

法新社记者：《纽约时报》19日刊发的一篇文章提到疫情初期中国对媒体进行审查。你对此有何回应？

汪文斌：我们已经不止一次就相关问题介绍情况。希望大家能够尊重事实。我可以再向你简要重申一下有关事实：

疫情发生后，中国第一时间向世界卫生组织报告疫情，第一时间同世界各国分享新冠病毒基因序列，第一时间开展疫情防控专家国际合作。中国建立严格的疫情发布机制，及时、公开、透明发布疫情信息，制定严格规定，坚决防止瞒报、迟报、漏报。武汉市从2019年12月31日起依法发布疫情信息，并逐步增加信息发布频次。2020年1月3日起，中方定期向世卫组织和包括美国在内的有关国家和地区及时、主动通报疫情信息。1月21日起，国家卫生健康委每天在官方网站、政务新媒体平台发布前一天全国疫情信息，同时各省级卫生健康部门每日统一发布前一天本省份疫情信息。2月3日起，国家卫生健康委英文网站同步发布相关数据。有关时间经纬清清楚楚，事实数据一目了然，经得起历史和时间的检验。

某些西方媒体所散布的所谓中方“隐瞒”疫情等论调在事实面前是站不住脚的。正是由于中国政府始终坚持人民至上、生命至上，采取了最全面、最严格、最彻底的疫情防控措施，中国才能率先控制住疫情、率先实现复工复产。中国经济在今年第二季度即由负转正，实现稳定复苏、向好发展，成为今年全球唯一实现经济正增长的主要经济体。我们希望个别媒体和机构能够尊重事实、尊重科学，客观、公正地报道中国和中国的抗疫情况，不要传播不实信息。

新华社记者：日前，路透社报道称有中国黑客组织攻击非盟总部，并提及两年前法国《世界报》有关中国监听非盟总部的报道。对此你有何评论？

汪文斌：中国驻非盟使团发言人已就有关媒体的不实报道答记者问。所谓“中国监听非盟总部”是彻头彻尾的假新闻，是早已被包括非盟委员会和多位非洲国家领导人在内的非洲朋友扔进“垃圾箱”的无稽之谈。

我想强调的是，中非合作不会被杂音干扰，中非友谊不会被虚假信息冲淡。今年6月，习近平主席同非方领导人共同倡议召开中非团结抗疫特别峰会，通过了《联合声明》，释放出中非共同支持多边主义、携手抗疫的强烈信号，为国际抗疫合作树立典范。在中方抗疫艰难时刻，非盟、非洲国家政府和人民给予中方宝贵支持。非洲疫情暴发后，中方向非方驰援多轮抗疫物资，向非洲15国派遣抗疫医疗专家组，同非洲12国签署缓债协议，减免非洲15国2020年底到期的无息贷款债务，并切实兑现承诺，提前于年内开工建设非洲疾控中心总部。中非双方在涉及彼此核心利益的问题上相互支持，相互信任，有力维护了发展中国家的共同利益。

今年是中非合作论坛成立20周年。中方克服疫情困难，全力落实论坛北京峰会成果，并向健康卫生、复工复产、改善民生三大领域倾斜，为非方抗击疫情、稳定经济、保护民生提供重要支持。可以说，中非全面战略合作伙伴关系经受住了疫情考验，书写了新的历史篇章。

中非友好是主旋律，中非合作是进行时。当前，中国正加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，非洲国家也在全力推进落实非盟《2063年议程》第一个十年规划，即将正式实施非洲自贸区，中非关系迎来新的历史性机遇。中方将继续秉持真实亲诚理念和正确义利观，同非方一道，认真做好明年论坛会议各项筹备工作，加强中非发展战略对接，推动共建“一带一路”合作走深走实，鼓励中国企业扩大对非投资，努力增加从非洲的商品进口，打造自贸区、数字经济、减贫、应对气候变化等合作亮点，推动中非合作不断迈上新台阶。

中新社记者：据报道，在沙特等方面推动下，当地时间18日晚，也门总统哈迪宣布组建联合政府。中方对此有何评论？

汪文斌：中方对也门组建联合政府表示欢迎，对沙特等方面在此过程中发挥的积极作用表示赞赏。中方认为，这是推动落实《利雅得协议》的重要一步，希望也门各派以此为契机，继续通过对话协商妥善解决分歧，推进政治过渡进程，尽快恢复国家稳定和正常秩序。

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