国际观察：就做“战狼”又何妨？

近期，因为针对蓬佩奥之流诋毁中国制度和发展道路的恶毒言论，外交部发言人进行了义正言辞的驳斥，一些国内“公知”的“跪美症”再次发作，诬称中国外交为“战狼外交”。这番谬论正中美西方国家反华政客和媒体下怀，他们如获至宝，也发起了中国外交“战狼化”的无端指责。

面对抹黑污蔑，中国外交官只能“打不还手，骂不还口”，一忍再忍，“温良恭俭让”？面对露出獠牙、流着涎水的的豺狼虎豹，中国只能做俯首帖耳、任人摆布的羔羊？不知道“跪美症”患者们何以如此自卑，只敢低眉顺眼、奴颜婢膝，看别人脸色、仰别人鼻息？也不知道这帮反华政客和媒体哪来如此虚妄的自负，以一种“只许我教训你，你不允许吭气”的霸道，对一个主权国家颐指气使？

“战狼论”是“中国威胁论”的翻版，也是“妖魔化”中国的新招，更是扭曲中国外交的阴谋诡计。其目的不仅意在挑动不明真相的外国人仇视中国，给中国外交打上 “负面标签”，也意在为那些不辨是非、不分敌我的崇美跪美的“公知”“粉团”们打气撑腰，以乱中国阵脚，消解中国锐气。

中国从来不惹事。中华民族历来崇尚以和为贵，中华民族的血液中没有侵略他人、称霸世界的基因。但中华民族也从来都不会任人宰割，而是有英勇反抗外辱的传统和血性。新中国成立以来，和平共处五项原则成为我国开展对外关系的基本准则。70多年来，中国历代外交官辛勤耕耘，播种友谊，中国的朋友遍天下。中国外交也以胸怀大度、不卑不亢、重信守诺而著称，从来不以“老大”自居，更不仗势欺人。

中国不惹事，也从来不怕事。维护祖国和人民的利益，是中国外交的崇高使命。中国的尊严不可侮辱，中国的利益不容侵犯，若敢来犯必坚决反击，这是中国外交的底线。当前，蓬佩奥之流正向我国发起恶毒攻击：公然对9800万中国共产党党员实施麦卡锡式的歧视措施，扶植“台独”势力，利用香港乱华反华，通过甩锅抹黑中国，网罗同伙遏华围华，在南海寻衅生事，赤裸裸干涉我国内政……“人不犯我，我不犯人；人若犯我，我必犯人”。当豺狼虎豹犯我家门，中国必须拿起猎枪。面对这样的鬼哭狼嚎，中国外交必须响亮发声。

在爱好和平和正义的中国人民看来，这是正义之声；在西方反华势力的霸凌者耳中，这是中国发出的严正警告。正如外交部发言人所说，为了维护国家的荣誉与尊严，为了维护国际的公平与正义，就做“战狼”又何妨？

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