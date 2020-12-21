突尼斯人巴萨——“中国功夫迷”为增进中突友谊做贡献

中国功夫是力量的彰显，也是勇气的闪耀。它不仅仅是中华民族的优秀文化，也深深地吸引着全世界众多的爱好者。

突尼斯动作演员巴萨（Bassem Khayati）就是一位中国功夫迷。他是一名动作片演员、导演，致力于通过拍摄、制作动作电影增进中突关系。下月初，由巴萨等人联袂主演的中国首部当代海外谍战电影《绝对忠诚之国家利益》即将播出。巴萨日前接受人民网专访，讲述他与中国功夫的故事。

突尼斯功夫明星巴萨接受人民网采访。

学武，哪怕远在中国

巴萨自小就十分喜爱中国功夫。李连杰、成龙、李小龙等巨星在功夫片中精彩的打斗动作令他热血沸腾，也吸引着他开始自学功夫之路。

“一开始，我读了很多关于功夫的书，看了大量功夫片，一遍遍地模仿里面的动作。同一部电影反复看上七八遍，晚上再练习，学会这些招式。”

十六岁时，巴萨进入突尼斯一家功夫俱乐部学习，由此开始了他的功夫生涯。跟着教练，他了解到了中国功夫，与中国功夫结下不解之缘。“我开始梦想着能到中国学习功夫，在中国体验奇妙的功夫世界，与中国人切磋武艺。”

巴萨的尼斯朋友马吉德·苏威迪是一名功夫教练，曾在中国任教。2007年，受他邀请，巴萨来到了中国。在中国的武校潜心学习数年后，巴萨成为了一名武术教练，在北京指导一些中国学生和外国学生习武。慢慢地，巴萨的学生越来越多，他也开始率队参加武术比赛，获得了优异成绩。“从功夫学员到教练的身份转换让我明白了很多东西。我更加理解了教练对学员的要求，也更加清楚地认识到了自己的优点及不足。这段经历也让我坚信，我有能力创造属于自己的武术风格。”

除了教授功夫，巴萨还传播功夫。他曾主持过一档阿语节目，向阿拉伯国家的功夫爱好者们传授武打动作，介绍中国功夫文化。让人们知道，功夫不仅仅是一项格斗运动，更是一门大有裨益的哲学。

巴萨日常勤于练功。

“功夫令我沉稳坚韧”

在巴萨看来，中国功夫博大精深，技巧丰富，舞枪弄剑稳健又潇洒。“我喜爱功夫，目的是强身健体，防守自卫，而非争强好胜，进攻袭击。”

巴萨认为，从功夫中他收获了很多东西。“曾经我觉得自信心不足。而学习功夫之后，就变得更加自信，更有个性，更加善于与人沟通。不论是习武过程中，还是日常生活中，我都更为专注、坚韧，也更加沉稳、包容，这也帮我建立了良好的家庭和社会关系。同时，功夫也令我更加懂得尊重和自律。”

练好功夫本非易事。在巴萨看来，习武之人必须谦虚好学，对于动作练习要有恒心、有耐心、肯吃苦、能坚持。“掌握一套武打动作往往需要长时间重复的训练，要投入大量的精力、体力，不能急于求成。”

电影《绝对忠诚之国家利益》海报。（左四为巴萨）

与功夫电影结缘

自小巴萨心中就埋下了功夫电影的种子。在从事功夫教学一段时间之后，他开始梦想着成为像成龙、李小龙、李连杰一样出色的动作片演员。偶然一天，他获得了在一部电影做武打替身的机会，由此进入电影世界的大门。

“我发现，武术动作与功夫电影之间有很大差别。武打演员在表演过程中光有娴熟的武术动作是不够的，还应该具备艺术的视角，武打动作也应该更加戏剧化，惊险、刺激、逼真，引人入胜。”

观众们看动作电影时常常会觉得十分刺激，但却不知演员拍摄工程中的艰辛。“我时常会因为电影中的摔打、翻滚等危险动作而受伤。曾经为了拍摄一部电影，我们冒着零下十几度的严寒，在自然条件恶劣的山里连续拍摄了二十个小时。尽管艰苦，但对功夫的爱给了我不断前行的能量。”

“在做替身演员的过程中，我发觉拍电影是件很有意思的事。从此爱上了表演，并开始希望当一名专业的动作片演员。”后来，巴萨慢慢开始出演一些配角。一次偶然机会，他在成龙主演的一部电影中做武替，凭精彩的表现引起了成龙的注意。“在成龙的电影的《天将雄师》中，有一名罗马将军的形象与我十分相似，于是被选中出演这个角色。在功夫巨星成龙主演的电影中表演，这对我来说像是做梦一样。”自此，功夫电影梦开始在巴萨心底茁壮成长。

从武打替身转型成为专业演员，巴萨一直努力学习电影技巧，累积拍摄经验。做配角时，他与许多国际巨星有过合作，艺术造诣也得到了很大提高，进而渐渐得到了出演主角的机会。

“我开始在一些电影，如《狐踪谍影》中扮演主角，从导演和编剧的视角去揣摩角色，构思剧本。也开始考虑自己做电影，用我的方式制作我心目中的电影，传达我的想法。”

电影《特工86》场景。

为增进中突友谊做贡献

转型制作人和导演后，巴萨在突尼斯拍摄了一个系列的动作电影，片名为《特工86》。“此系列动作片是突尼斯与中国合拍的，主要情节是情报、特工，我用我自己的视角和风格去拍摄和讲述这类故事。参演的有突尼斯演员、中国演员，还有其它国家的演员，这部电影融合了多国的电影技巧和艺术。”

“在决定拍摄这系列影片之前，我曾经带一些中国制作人到突尼斯旅游、参观，他们非常喜欢突尼斯的风景。在此契机下，我们有了中突合拍电影的想法。为拍摄《特工86》，我们还专门成立了一家电影制作公司。”

巴萨说，中突合拍电影的目的就是为了增加突尼斯人、北非人对中国悠久文明的了解，也希望中国人能够通过电影更多地了解突尼斯的旅游资源和文化。

“我希望所拍的电影能为增进中突两国人民之间的友谊做点贡献。”

(责编：高歌、常红)