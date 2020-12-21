人民网>>国际

突尼斯人巴萨——“中国功夫迷”为增进中突友谊做贡献

王晶 【突】瓦利德

2020年12月21日14:53  来源：人民网-国际频道
 

中国功夫是力量的彰显，也是勇气的闪耀。它不仅仅是中华民族的优秀文化，也深深地吸引着全世界众多的爱好者。

突尼斯动作演员巴萨（Bassem Khayati）就是一位中国功夫迷。他是一名动作片演员、导演，致力于通过拍摄、制作动作电影增进中突关系。下月初，由巴萨等人联袂主演的中国首部当代海外谍战电影《绝对忠诚之国家利益》即将播出。巴萨日前接受人民网专访，讲述他与中国功夫的故事。

突尼斯功夫明星巴萨接受人民网采访。

学武，哪怕远在中国

巴萨自小就十分喜爱中国功夫。李连杰、成龙、李小龙等巨星在功夫片中精彩的打斗动作令他热血沸腾，也吸引着他开始自学功夫之路。

“一开始，我读了很多关于功夫的书，看了大量功夫片，一遍遍地模仿里面的动作。同一部电影反复看上七八遍，晚上再练习，学会这些招式。”

十六岁时，巴萨进入突尼斯一家功夫俱乐部学习，由此开始了他的功夫生涯。跟着教练，他了解到了中国功夫，与中国功夫结下不解之缘。“我开始梦想着能到中国学习功夫，在中国体验奇妙的功夫世界，与中国人切磋武艺。”

巴萨的尼斯朋友马吉德·苏威迪是一名功夫教练，曾在中国任教。2007年，受他邀请，巴萨来到了中国。在中国的武校潜心学习数年后，巴萨成为了一名武术教练，在北京指导一些中国学生和外国学生习武。慢慢地，巴萨的学生越来越多，他也开始率队参加武术比赛，获得了优异成绩。“从功夫学员到教练的身份转换让我明白了很多东西。我更加理解了教练对学员的要求，也更加清楚地认识到了自己的优点及不足。这段经历也让我坚信，我有能力创造属于自己的武术风格。”

除了教授功夫，巴萨还传播功夫。他曾主持过一档阿语节目，向阿拉伯国家的功夫爱好者们传授武打动作，介绍中国功夫文化。让人们知道，功夫不仅仅是一项格斗运动，更是一门大有裨益的哲学。

巴萨日常勤于练功。

“功夫令我沉稳坚韧”

在巴萨看来，中国功夫博大精深，技巧丰富，舞枪弄剑稳健又潇洒。“我喜爱功夫，目的是强身健体，防守自卫，而非争强好胜，进攻袭击。”

巴萨认为，从功夫中他收获了很多东西。“曾经我觉得自信心不足。而学习功夫之后，就变得更加自信，更有个性，更加善于与人沟通。不论是习武过程中，还是日常生活中，我都更为专注、坚韧，也更加沉稳、包容，这也帮我建立了良好的家庭和社会关系。同时，功夫也令我更加懂得尊重和自律。”

练好功夫本非易事。在巴萨看来，习武之人必须谦虚好学，对于动作练习要有恒心、有耐心、肯吃苦、能坚持。“掌握一套武打动作往往需要长时间重复的训练，要投入大量的精力、体力，不能急于求成。”

电影《绝对忠诚之国家利益》海报。（左四为巴萨）

与功夫电影结缘

自小巴萨心中就埋下了功夫电影的种子。在从事功夫教学一段时间之后，他开始梦想着成为像成龙、李小龙、李连杰一样出色的动作片演员。偶然一天，他获得了在一部电影做武打替身的机会，由此进入电影世界的大门。

“我发现，武术动作与功夫电影之间有很大差别。武打演员在表演过程中光有娴熟的武术动作是不够的，还应该具备艺术的视角，武打动作也应该更加戏剧化，惊险、刺激、逼真，引人入胜。”

观众们看动作电影时常常会觉得十分刺激，但却不知演员拍摄工程中的艰辛。“我时常会因为电影中的摔打、翻滚等危险动作而受伤。曾经为了拍摄一部电影，我们冒着零下十几度的严寒，在自然条件恶劣的山里连续拍摄了二十个小时。尽管艰苦，但对功夫的爱给了我不断前行的能量。”

“在做替身演员的过程中，我发觉拍电影是件很有意思的事。从此爱上了表演，并开始希望当一名专业的动作片演员。”后来，巴萨慢慢开始出演一些配角。一次偶然机会，他在成龙主演的一部电影中做武替，凭精彩的表现引起了成龙的注意。“在成龙的电影的《天将雄师》中，有一名罗马将军的形象与我十分相似，于是被选中出演这个角色。在功夫巨星成龙主演的电影中表演，这对我来说像是做梦一样。”自此，功夫电影梦开始在巴萨心底茁壮成长。

从武打替身转型成为专业演员，巴萨一直努力学习电影技巧，累积拍摄经验。做配角时，他与许多国际巨星有过合作，艺术造诣也得到了很大提高，进而渐渐得到了出演主角的机会。

“我开始在一些电影，如《狐踪谍影》中扮演主角，从导演和编剧的视角去揣摩角色，构思剧本。也开始考虑自己做电影，用我的方式制作我心目中的电影，传达我的想法。”

电影《特工86》场景。

为增进中突友谊做贡献

转型制作人和导演后，巴萨在突尼斯拍摄了一个系列的动作电影，片名为《特工86》。“此系列动作片是突尼斯与中国合拍的，主要情节是情报、特工，我用我自己的视角和风格去拍摄和讲述这类故事。参演的有突尼斯演员、中国演员，还有其它国家的演员，这部电影融合了多国的电影技巧和艺术。”

“在决定拍摄这系列影片之前，我曾经带一些中国制作人到突尼斯旅游、参观，他们非常喜欢突尼斯的风景。在此契机下，我们有了中突合拍电影的想法。为拍摄《特工86》，我们还专门成立了一家电影制作公司。”

巴萨说，中突合拍电影的目的就是为了增加突尼斯人、北非人对中国悠久文明的了解，也希望中国人能够通过电影更多地了解突尼斯的旅游资源和文化。

“我希望所拍的电影能为增进中突两国人民之间的友谊做点贡献。”

(责编：高歌、常红)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved