中企修建的阿尔及利亚南北高速正式通车。中建集团供图

人民网阿尔及尔12月21日电 （记者尤铭） 当地时间12月20日，由中国建筑集团修建的阿尔及利亚南北高速公路奇法至贝鲁阿其亚路段举行落成仪式，阿尔及利亚总理杰拉德为项目剪彩，宣布这条贯穿阿特拉斯山脉联通撒哈拉沙漠的高速公路正式通车。

接受媒体采访时，杰拉德对中国建筑团队从始至终展现出的一流施工水平和积极进取精神表示感谢，并称“这个项目是一项伟大的成就，对阿尔及利亚具有战略意义。”

阿尔及利亚是非洲国土面积第一大国，幅员辽阔。横贯北部非洲的阿特拉斯山脉在阿尔及利亚广阔的南部腹地与北部沿海地区之间形成一道天然屏障，使南北之间的交通往来十分不便。“南北高速的贯通将为维护国家安全，促进经济全面发展发挥重要作用，”杰拉德说。

当日通车的奇法至贝鲁阿其亚路段全长53公里，贯穿阿特拉斯山脉，是阿南北高速公路的“卡脖子”工程，项目施工难度极大。据介绍，项目位于地中海褶皱带，地应力较高，同时又有大量泥灰岩分布，地质环境十分复杂，业界有“工程师灾难博物馆”之称。为了完成该路段的建设，中建团队修建了一条单洞9.6公里的隧道和一条2.7公里的路桥，长度均为阿尔及利亚之最。

阿尔及利亚官方媒体报道称，该高速公路将继续向南延伸修建，连接萨赫勒地区的马里、尼日尔等国家。

中企修建的阿尔及利亚南北高速正式通车。中建集团供图

(责编：苏缨翔、常红)