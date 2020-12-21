中企承建的柬埔寨最大双燃料内燃机项目正式发电

中国能建葛洲坝集团总承包建设的柬埔寨200兆瓦双燃料电站项目。中国能建供图。

人民网曼谷12月20日电 （记者赵益普） “主机及辅助系统运行正常，主机油耗值正常，满负荷运行达到200兆瓦，发电成功！”12月14日，随着现场工作人员的一声欢呼，中国能建葛洲坝集团总承包建设的柬埔寨200兆瓦双燃料电站项目正式通过柬埔寨国家电力公司各项性能试验考核，12台机组全部成功并网发电并顺利移交柬方使用。

作为柬埔寨目前最大的双燃料内燃机发电项目，该电站的建成将为柬埔寨电网提供年平均17.5亿千瓦时的发电量，约占柬全年社会用电量的19.8%。电站位于首都金边附近的甘丹省，将极大缓解首都地区电力供应紧张的局面，为柬埔寨经济社会发展提供电力保障。

柬埔寨200兆瓦双燃料电站项目建设始于2019年6月。当月11日，中国能建葛洲坝集团与柬埔寨电力公司在金边签署了EPC合同。该项目是中国能建葛洲坝集团在柬埔寨的首个火电项目，由中国能建葛洲坝国际公司和葛洲坝装备公司所属能源重工组成联营体作为总承包方，协同中国能建华东院设计、安徽电建二公司参与承建的重点工程。

中国能建葛洲坝集团总承包建设的柬埔寨200兆瓦双燃料电站项目。中国能建供图。

自开工以来，该电站项目一直保持高效稳步推进。项目设计团队在紧密配合之下，于4个月内完成了456册图纸的出纸任务，为项目后期建设争取了时间。今年年初，项目建设刚刚进入高峰期，新冠肺炎疫情便在境外暴发。面对疫情挑战，中国能建葛洲坝集团严格推行“网格化”封闭式管理，实行“一人一档”和健康状况每日上报、实时监控。在整个建设过程中，项目现场232名中方员工和386名外籍员工无一例感染。

在项目现场负责电气设备安装的柬埔寨小伙莫尼告诉记者，疫情最严重时，自己身边许多亲友都丢失了工作，由于中国能建葛洲坝集团的严密防控，电站项目建设一直没有停工。“严格防疫确保了项目进度没有受疫情太大影响，柬埔寨现在还有近20%的电力供应缺口，电站及时建成后，金边、甘丹的供电紧张状况将得到很大缓解，明年的旱季应该也不会轻易停电了。”莫尼说。

此外，中国能建葛洲坝集团还向柬埔寨电力公司等柬方单位捐赠包括医用口罩在内的防疫物资，助力当地疫情防控。柬埔寨能源矿产部部长瑞赛在视察项目现场时表示，中国能建葛洲坝集团克服疫情的不利影响，如期实现项目发电目标，建设速度及质量值得肯定。该项目成功发电，将为补充柬埔寨电力来源起到重要作用。

项目经理冯章杰对记者表示，柬埔寨200兆瓦双燃料电站项目是柬埔寨目前最大的双燃料发电厂，将有力保障柬首都经济圈的工业和社会用电。在柬埔寨疫情最严重的3、4月份，中国能建葛洲坝集团协同中国能建兄弟单位集中优势资源，持续强化协同经营、优化施工计划、加大资源投入，全力推进项目顺利实现整体移交目标。

柬埔寨三大智库之一——柬埔寨亚洲愿景研究院在今年发布的《中国企业在柬埔寨可持续发展报告》中指出，中企承建的柬埔寨200兆瓦双燃料电站项目将为柬经济建设、社会民生提供电力保障，是柬中双边合作结出的又一硕果。同时，项目建设还克服了疫情的不利影响，展现了中国企业的高效作风，为柬中防疫合作注入了新内容。

(责编：高歌、常红)