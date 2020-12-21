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中国政府对菲律宾台风救灾援助惠及20余万民众

2020年12月21日09:17  来源：人民网-国际频道
 

中国政府援菲律宾台风救灾物资发放到位。中国驻菲使馆供图。

人民网曼谷12月20日电 （记者赵益普） 今年10月以来，菲律宾先后遭遇“天鹅”和“环高”超强台风袭击，造成大量人员和财产损失。中国政府和人民第一时间向菲律宾伸出援助之手。中国驻菲律宾使馆在菲律宾中国商会协助下，先后向菲阿尔拜省、卡坦端内斯省、帕拉纳克市、南甘马粦省、邦板牙省、北伊罗戈省和布拉干省等捐赠大米、罐头、防雨布、镀锌板、木板、毛巾、被子等救灾物资。中国驻拉瓦格领事馆也在菲华商会等当地华社协助下向卡加延省、伊莎贝拉省捐赠近百吨大米。上述救灾物资总价值400万人民币（约合2880万比索），已于近日落实完成，直接惠及20余万菲民众。

中国政府援菲律宾台风救灾物资发放到位。中国驻菲使馆供图。

菲相关省市官员及代表对中方的慷慨援助表示衷心感谢，高度赞赏中方在菲困难之时及时施以援手，解决了菲灾民燃眉之急，让菲灾民真切感受到了中国朋友的情谊；同时对中国商会等华社高效、专业地协助落实救灾物资深表赞赏和感谢。

目前，上述物资均已顺利交付菲相关省市。此系今年中国政府向菲提供大量抗疫援助后，再次集中向菲提供救灾物资。自新冠肺炎疫情在菲暴发以来，中国政府向菲提供多轮援助，包括130台呼吸机、150台经鼻高流量氧疗仪、25万余套新冠肺炎检测试剂、180多万件口罩、防护服、护目镜等个人防护装备等。

(责编：高歌、常红)
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