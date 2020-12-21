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2020年12月21日08:45  来源：人民网－人民日报海外版
 

图一：1月11日，被誉为“中国天眼”的500米口径球面射电望远镜通过国家验收正式开放运行。

　　新华社记者 刘 续摄

图二：12月4日，中国科学技术大学宣布该校潘建伟等人成功构建76个光子的量子计算原型机“九章”，图为光量子干涉实物图。

　　新华社发

　图三：在浙江湖州吴兴区埭溪镇四季玫瑰庄园，一个直播团队在售卖玫瑰主题的化妆品。

　　新华社记者 翁忻旸摄

“中国天眼”吸引全球科学家（图一）

中国将开放位于贵州的500米口径球面射电望远镜（简称FAST，俗称“中国天眼”）给国际科学家使用，从2021年开始接受全球申请。这彰显中国争取成为全球科研中心的雄心。位于波多黎各的另一座射电望远镜“美国天眼”本月初坍塌后，在天文探索领域，FAST成为全球唯一、也是最大的“天眼”。如今，它将对外国天文学家打开大门，以期吸引全球顶尖科学人才。

中国在科学创新方面的进展十分迅猛，越来越多的决定权和学术自由正被赋予中国科学和工程界，以探索新理念并令他们在研究中敢于承担更大风险。澳大利亚塔斯马尼亚大学物理系教授约翰·迪齐称赞FAST取得的研究成果非常显著，认为中国“已和北美、西欧一样，成为全球科研中心”，中国的“研究人员群体与世界上任何发达国家的同行一样出类拔萃，且富有创造性和组织性”。

——据法新社报道

中国量子计算机突破展现实力（图二）

中国科学技术大学研究人员继美国谷歌公司之后，第二个实现了“量子计算优越性”。这是一项利用特殊问题的基础性成果，尽管未来还是未知数，但给人留下了中国研究实力提高的印象。

美国《科学》杂志12月3日刊登了量子计算机的一项新研究成果。论文作者是中国的研究小组。该小组开发出了利用光子（“光粒”）的量子计算机，挑战了“高斯玻色取样”这一特殊问题。此次开发的量子计算机在200秒内即可完成实验，使用日本的“富岳”要花费6亿年才能完成。

量子计算机被认为是可为材料和药物开发、金融商品风险评估、处理庞大数据的人工智能（AI）应用带来革新的新一代计算机。虽然开发难度大，甚至有“梦幻技术”之称，但2019年风向发生变化。契机是谷歌在英国科学杂志《自然》上发表论文，称量子计算机实现了量子计算优越性，可求解传统计算机难以解开的问题。其内容是200秒内即可执行超级计算机需要花费1万年时间的计算，量子优越性的实现备受期待。

——据《日本经济新闻》报道

中国男性护肤品市场焕发光芒（图三）

中国光彩照人的男性护肤品市场焕发出新的光芒：一批雄心勃勃的国内初创企业正在向全球投资者募集资金，想同欧莱雅等国际巨头掰掰手腕。

据研究公司Mintel估计，今年中国男性面部护肤品市场规模将达到125亿元人民币，到2025有望年再增长50%至185亿元。市场研究机构欧睿国际估计，去年中国男性护肤品（不包括剃须后护理产品）市场规模已经是美国的3倍多和韩国的2倍多。

借助电商平台的巨大影响力，中国今年至少有10个新推出的男士护肤品牌。很多小品牌都是通过网络渠道打入市场。其中6个新品牌的融资总额已经超过3亿元。

——据英国路透社报道

(责编：艾雯、刘洁妍)
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