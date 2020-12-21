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“爱在北京大街小巷遛弯儿”（我在中国当大使）

——访意大利驻华大使方澜意

海外网  毛  莉  张六陆

2020年12月21日08:44  来源：人民网－人民日报海外版
 

意大利驻华大使方澜意近照。

　　海外网 付勇超摄

13世纪下半叶，带着对东方古国的未知与好奇，马可·波罗历经艰辛，长途跋涉来到中国。他将所见所闻记录下来传回欧洲，在西方掀起了第一次“中国热”，极大地促进了东西方交流。沿着先行者的足迹，中意一代代友好使者继往开来。

在中意建交50周年之际担任意大利驻华大使，方澜意是两国关系发展的见证者和推动者。方澜意近日在接受人民日报海外网采访时谈及对意中关系的展望：未来意中经贸合作将越来越密切，人文交流将不断拓展，两国拥有丰富的文化和旅游资源，意中旅游合作大有可为。

“来北京后学会喝热水的好习惯”

作为出身于外交世家的资深外交官，方澜意曾在意大利驻俄罗斯、美国、西班牙、沙特等国使馆任职，“四海为家”是他生活的常态。尽管此前从未在华长期工作，但他对中国并不陌生。“我在大学时就学过中国历史，也曾到中国旅游。”方澜意说，“虽然我算不上‘中国通’，但我对中国很熟悉。不仅是我，可以说所有人都对中国不陌生。中国是一个大国，没人能忽视中国。”

抱着深入认知、探寻中国的愿望，今年1月，方澜意从沙特首都利雅得直飞北京开启驻华大使生涯。两地的温差，是他就任驻华大使后遇到的第一个“挑战”。“沙特冬天有20多度，跟海南差不多，所以头几天我确实不太适应北京寒冷的天气。”方澜意接着话锋一转，“不过我很快就学会了喝热水的好习惯，来北京后我经常喝热水和热茶。”

“多喝热水”是方澜意抵御寒冷的良方，也是他融入中国的开端。方澜意像普通中国人一样，爱在北京大街小巷遛弯儿。“我有时一遛就是好几个小时。”他说，这是初来乍到快速了解中国人日常生活的一种方式。

方澜意走访的城市越多，他认知中国的视角就越广。“上海俘获了我的心。”方澜意说，从上海能领略中国国际大都市的风采。上海是中外文化的大熔炉，文化多样性锻造了上海“令人赞叹的美、让人回味无穷的独特气质”。

“慷慨捐助展现两国情谊”

在方澜意丰富的外交履历上，驻华这段注定写下特殊一笔。“在新冠肺炎疫情大流行的背景下开启驻华任期非同寻常。”他说。

方澜意经历了疫情暴发初期的艰难，也深刻体会到两国人民急难有情、携手抗疫的温暖。“中国发生疫情后，大多数在华意大利人选择留在中国、留在武汉。”方澜意说，“当时意大利派出3架货机为武汉送去医疗物资，意大利很高兴能帮上忙。”

“当疫情在意大利达到顶峰时，对整个国家来说都是极其可怕的。关键时刻，我们获得了来自中国的很多帮助。”方澜意表示，中国派出3批拥有丰富经验的医疗专家组支援意大利抗疫，发挥了极其重要的作用。意大利从中国带回的手套、呼吸机、口罩等抗疫物资和医疗设备中，大约10%来自中国政府、高校、社会机构的捐助。“整个中国社会上上下下都参与到规模浩大的慷慨捐助行动中，充分展现两国情谊。”

正是出自在疫情中的感同身受，意大利驻华大使馆在今年清明节参加了中国的全国性哀悼活动，降半旗缅怀在疫情中逝去的生命。方澜意认为，疫情是全世界面临的共同挑战，必须所有人共同努力、坚定意志，才能战胜疫情。

“大公司积极布局中国市场”

见证了意中携手抗疫的难忘时光，方澜意相信两国关系发展有更广阔前景。

建交50年来，中意经贸合作已结出累累硕果。建交之初，两国贸易额仅为1.2亿美元，诸多领域是空白。2019年，两国贸易额达到近550亿美元，不仅增长456倍，涵盖各个领域，而且双向投资累计超过200亿美元。“意大利企业在中国深耕多年，有1400余家意大利企业在华投资兴业，意大利所有大公司积极布局中国市场。”方澜意说。

尤其在当前国际间交通受阻、需求萎缩、经济全球化受挫的特殊背景下，广阔中国市场为意大利企业提供了重要机遇。方澜意介绍，无论是9月举行的中国国际工业博览会、还是11月举行的第三届中国国际进口博览会，广大意大利企业都踊跃参与。“意大利是中国各类展会的重要参与者。”方澜意表示，“我本人也尽己所能参加这些展会，希望借此表达意大利对发展对华关系的重视。”

展望意中合作的前景，方澜意对“一带一路”充满信心。2019年，中意签署共建“一带一路”谅解备忘录，意大利成为七国集团中首个正式加入“一带一路”倡议的国家。方澜意认为，“一带一路”倡议就像一个丰富的“工具箱”，意大利借此同中国深化经贸和金融合作。“无论疫情前后，‘一带一路’都至关重要。在‘后疫情时代’，‘一带一路’将发挥更加重要的作用。‘一带一路’毫无疑问是推动意中关系发展的重要载体。”

同为文明古国，中意在推动国际多边合作方面扮演着重要角色。2021年，意大利将担任二十国集团（G20）主席国，加强与中国在G20框架下的协调具有积极意义。方澜意认为，G20曾在2008年国际金融危机的应对中发挥显著作用，G20的一大使命就是协调成员国经济政策，共同努力推动世界经济增长。“国际社会无论采取怎样的行动推动世界经济复苏，都离不开G20的团结合作。”

(责编：艾雯、刘洁妍)
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