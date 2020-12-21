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意中合作未因疫情止步（大使说）

方澜意

2020年12月21日08:44  来源：人民网－人民日报海外版
 

1970年11月6日，一个下雨的清晨，在巴黎进行为期两年的谈判后，意大利和中国签署建立外交关系的协议。今天我们迎来了这一历史成就的50周年纪念。

自建交以来，中国和意大利分别发展为世界第二大和第九大经济体，我们为此感到骄傲。

疫情虽然对意中外交议程产生了影响，但双边合作没有因此而止步。最高级别的对话保持畅通，双方各种交流平台已全面运作。不久前两国领导人通电话庆贺意中建交50周年，双方都强调致力于推动意中全面战略伙伴关系发展的意愿。

意中富有成效的友好交流可以追溯到几个世纪前。彼时，富有冒险精神的商人、博学的传教士往来于古丝绸之路，不仅交换珍贵的货物，还交流知识、发现和新思想。

文化交流始终是意中合作的一大支柱。两国分别有55项联合国教科文组织世界遗产。原定于今年举办的意中文化和旅游年推迟至2022年举行，此后双方将相继举办北京冬奥会和米兰—科尔蒂纳丹佩佐冬奥会。

意中经贸合作在半个世纪以来发展迅速，2019年两国贸易额达到近550亿美元。如今1400多家意大利企业在华经营，700多家中国企业在意大利落户，我们期待取得更大进步。

作为欧盟的创始成员国和坚定追随者，意大利支持欧中在互惠基础上加强合作，促进世界繁荣稳定。近日签署的《欧中地理标志协定》是在正确道路上迈出的一步，而早日达成雄心勃勃的欧中投资协定将是更大收获。欧中投资协定将确保创造公平竞争的环境，鼓励双方企业到对方投资。

意中两国在联合国框架下也展开了密切合作。我们将深化这种合作，促进基于规则的、更有效的多边主义。意大利即将接任二十国集团（G20）轮值主席国，也将和英国联合举办第二十六届联合国气候变化大会。意大利正和中国朋友密切合作，共同应对气候变化、保护生物多样性、落实2030年可持续发展议程。意大利G20峰会将聚焦“人类、地球和繁荣”。

全球公共卫生将是每项议程上的一大关键议题。意中在疫情大流行的至暗时刻相互支持，现在我们在多边框架下推动疫苗国际合作。

（此文为作者在意大利驻华大使馆庆祝意中建交50周年招待会上的发言摘要）

(责编：艾雯、刘洁妍)
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