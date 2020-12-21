海外人士热议：中国经济稳健运行将助力世界经济复苏

中央经济工作会议12月16日至18日在北京举行，会议传递出中国经济发展清晰而鲜明的信号。海外人士认为，会议为明年经济工作指明方向，对中国经济发展具有重要意义；在全球经济受新冠疫情冲击而深陷衰退的背景下，中国经济稳健运行将助力世界经济复苏。

在严峻复杂的国际形势和新冠疫情严重冲击之下，中国力克险阻，今年成为全球唯一实现经济正增长的主要经济体。对此，英国牛津大学技术与管理发展研究中心主任傅晓岚认为，这对中国经济持续发展“具有承前启后的决定性、关键性意义”。

美国国际问题专家、《全球策略信息》杂志社华盛顿分社社长威廉·琼斯在接受记者书面采访时表示，中国有能力抵御疫情，正是基于中国经济水平的快速提升。在采取预防措施避免疫情再次出现的同时，中国正抓住机遇助力经济回到可持续增长轨道上。

中央经济工作会议确定了明年要抓好的重点任务。就此，傅晓岚认为，重点任务中不少关乎推动高质量发展，支持建设科技创新中心，巩固产业链供应链安全稳定和加强国内市场对经济增长的支撑。“这些都围绕一个中心目标，具有很高协同性和相互支撑性，是非常正确、科学的决策。”

琼斯认为，坚持加快科技创新、发展稳定的产业链供应链是下一步中国经济发展的重中之重，因为经济增长的关键是技术进步，发展新技术才能保证经济持续增长。

日本亚洲经济研究所研究员丁可认为，会议提出坚持扩大内需，注重需求侧管理，优化收入分配结构，扩大中等收入群体，这些对于中国形成强大的国内市场、实现高质量发展都非常关键。

明年是中国现代化建设进程中具有特殊重要性的一年。联合国贸发会议资深经济学家梁国勇认为，中央经济工作会议为明年经济工作确定了基调、指明了方向，对中国经济发展和世界经济复苏都具有重要意义。

会议指出，明年宏观政策要保持连续性、稳定性、可持续性。要继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，保持对经济恢复的必要支持力度，政策操作上要更加精准有效，不急转弯，把握好政策时度效。梁国勇认为，当前，这样的政策取向是非常必要的，有利于增强各界信心，推动经济复苏。

英国国家经济社会研究院首席经济学家毛旭新认为，中国在保持合理适度的货币政策、控制金融债务风险的同时，采取积极并有针对性的财政政策，有助于促进科技创新，调整改善收入分配和经济结构。“这样相对平衡的货币和财政政策，不但有助于扩大内需、保持经济安全和健康发展，而且为供应链自主可控、高水平对外开放提供有力支持。”

德国杜伊斯堡市政府中国事务专员约翰内斯·普夫卢格说，从中央经济工作会议释放的信号看，“2021年中国经济有望继续发挥‘火车头’作用，助力全球经济复苏”。

（据新华社北京12月19日电 执笔记者：陈恃雷；参与记者：孙晓玲、凌馨、许缘、刘春燕、蔡蜀亚、陆睿、沈忠浩）

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