新华社悉尼12月20日电 通讯：澳大利亚“樱桃之都”期待国内游客带来产业复苏

新华社记者郭阳

每年11月中下旬至圣诞节前夕，是澳大利亚“樱桃之都”扬镇的樱桃采摘旺季。记者日前在走访中看到，今年新冠疫情大大影响了当地旅游业以及樱桃采摘和出口。随着学校假期和圣诞节的来临，樱桃园主们期待着国内游客的到来给当地旅游业和樱桃产业带来复苏。

位于新南威尔士州的扬镇发展樱桃产业已有约150年历史。得益于气候、土壤、光照等自然条件，当地种植的樱桃饱满香甜。

每年12月的第一个周末，约一万人口的扬镇都会举办“国家樱桃节”。由于扬镇离悉尼不远，不少深度游的国外游客也愿意来这里体验采摘樱桃的乐趣。今年，受疫情影响，已经有70年历史的“国家樱桃节”被迫取消。

与此同时，受疫情管控措施影响，往年大批的国外游客不见踪影。国内游客成为当地旅游业和樱桃产业复苏的希望所在。

当地负责旅游事务的布伦特·兰德尔告诉记者，12月中旬澳大利亚中小学将迎来长假，又临近圣诞节和新年假期，正是旅游旺季。今年国际游无法成行，因此越来越多澳大利亚人开始在国内寻找度假地点，这也推动了扬镇等地的旅游业复苏。

“我们的数据显示近来游客增长十分迅速，特别是各州和领地之间互相开放边界后，我们迎来越来越多来自维多利亚州、昆士兰州、甚至南澳大利亚州的游客，这真的很棒。”兰德尔说。

为了吸引更多游客，扬镇还在周末举办农贸市场、摄影展和在线街头才艺大赛，虽然规模无法同樱桃节相比，但反响不错。

期待国内游客的不仅是旅游业。扬镇一家传承了四代的果园——袋熊樱桃园的园主史蒂夫·阿弗莱克告诉记者，由于疫情，往年他们雇来帮着采摘樱桃的海外背包客无法前来，仅靠他们家里的人手根本无法及时将树上成熟的樱桃采收完。因此，今年他们首次将果园对游客开放采摘，既解决了人手问题，也能吸引更多游客前来。

“从开始尝试的第一个周末，这一方案就取得了成功。有一大家人一起来的，有带孩子来的，有年轻夫妇，还有退休的老人。大家都很喜欢这种体验。从经济上来说，这也对我们更有利。”阿弗莱克说。

樱桃园里，成排的樱桃树挺立在田埂上，许多拎着小桶的游客一边品尝，一边采摘樱桃，还不时停下和枝头鲜红欲滴的樱桃合影。

阿弗莱克说，等2021年一切恢复正常后，果园还将继续留出部分区域供游客采摘。兰德尔也表示，相信明年“国家樱桃节”一定能成功举行，欢迎游客们再次回到扬镇，感受节日的欢乐气氛。

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