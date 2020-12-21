新华社伦敦12月20日电 综述：英国出现变异新冠病毒 部分地区调升防控级别

新华社记者张家伟 金晶

圣诞节临近，英国部分地区新冠病毒传播速度加快，疫情令人担忧。英国政府正在调查这一状况是否与一种变异的新冠病毒有关，并将首都伦敦、英格兰东南部和东部部分地区的新冠疫情防控级别从第三级提升至新增加的第四级。

英国政府本月14日公布了出现变异新冠病毒的情况。卫生大臣马修·汉考克当天说，一种变异的新冠病毒可能与英格兰东南部病毒传播加快有关；过去数月里，类似的变异病毒已经在其他国家被发现，英国已将相关情况通报世界卫生组织。

据英格兰公共卫生局介绍，这一变异病毒被命名为“VUI-202012/01”。目前在英国一些疫情较严重的地区，能够观察到较大数量的这种变异病毒感染的病例。

英国天空新闻频道网站20日援引英格兰公共卫生局医学顾问苏珊·霍普金斯的话报道说，这一变异病毒主要出现在伦敦以及英格兰东南部，在英格兰其他地区以及威尔士、苏格兰也有少量发现。它最早于9月份在一名患者身上被发现，专家们随后对病毒进行了全基因组测序分析。

英格兰首席医疗官克里斯·惠蒂19日在一份声明中说，根据对变异病毒传播特性的研究以及相关数据的初步模型分析等，专家们认为这一变异病毒“能够更快地传播”。目前专家们正持续分析所获得的数据，以加深对变异病毒的了解。

惠蒂说，至今还没有证据显示这种变异病毒可能带来更高的死亡率或者会影响疫苗和治疗药物的效用，专家们正加紧研究以便进一步确认这方面的信息。

为应对疫情新状况，英国政府19日决定，从20日起将伦敦等部分地区的防控级别提升至新增加的第四级，对应的措施类似英格兰地区今年11月开始实施的大范围“禁足”措施。

按照英国政府此前公布的指引，在新冠疫情三级警戒系统中，一到三级分别对应“中”“高”和“非常高”三种疫情警戒程度及相应的防控措施。由于疫情不容乐观，英国政府决定增设第四级。

不过，英国一些专家表示，出现变异病毒在可预期范围内。利物浦大学教授朱利安·希斯科克斯说，冠状病毒会不断发生变异，此次新冠病毒出现变异并不出人意料。现在最重要的是调查这种变异病毒是否具有影响人体健康、相关诊断、疫苗效用的新特性，而“当前采取的防控措施是恰当的”。

英国政府20日发布的数据显示，该国过去24小时新增新冠确诊病例35928例，累计确诊2040147例。

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