欧洲电子商务加快发展

近日，法国蒙彼利埃市上线了一款可供当地6000家商户使用的网购和在线支付平台，并安排8名工作人员负责维护，以促进电子商务发展。

比利时布鲁塞尔一家玩具店的负责人告诉记者，岁末年终是家长为孩子挑选礼物的高峰期，为了不错过销售旺季，当地许多中小型零售商家纷纷试水网络销售，效果不错。为了惠及更多消费者，不少欧洲电商平台还为老年人开通了电话订购服务，目前这项服务在意大利和西班牙大受欢迎。

今年以来，各大电商平台在欧洲都取得不错的销售业绩。据统计，电商巨头亚马逊第二季度的净利润翻了一番。德国美容零售商道格拉斯3月起将业务从实体店向网店转移，网络销售额同比增长70%。德国时尚生活品牌Zalando上半年的电商活跃客户人数增长了20%。法国欧莱雅今年的虚拟试妆系统使用量增长了5倍，从虚拟试妆到购买的转化率提高了3倍。

电子商务的迅速兴起极大带动了快递业的发展，一些商家开始提供配送到家服务。家乐福10月底推出“4公里内90分钟送到家”业务，送货员在90分钟内把货物送到顾客家门口，配送费5欧元。出租车公司也加入送货行列，虽然在价格上没有优势，但是较快的交货速度吸引了一部分客户。

欧洲电商快速发展的同时也带来一些问题。由于监管疏漏，一些存在质量问题的商品在电商平台上流通，部分广告真假不明，导致线上消费纠纷明显高于线下购物。欧盟委员会主管贸易价值和透明工作的副主席乔洛瓦表示，欧盟将通过强化对电商平台的监管和问责机制，提高消费透明度。相关国家也正在制定更为严格的法律法规，以规范电子商务平台销售。

（本报布鲁塞尔12月20日电）

《 人民日报 》（ 2020年12月21日 16 版）

(责编：岳弘彬)