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“在这里工作，家人为我感到骄傲”

本报记者  刘  慧

2020年12月21日05:06  来源：人民网－人民日报
 

　　上午10点，埃及贝尼苏韦夫市。中国家电企业康好科技公司工厂的高级经理卡利法·萨拉马一边翻看着十几份简历，一边听着年轻应聘者的自我介绍。这已是当天的第二批应聘者。“随着公司在贝尼苏韦夫地区的知名度提升，前来应聘的当地人越来越多，大部分都是亲戚朋友介绍来的。”萨拉马说。

　　面试完最后一位求职者，萨拉马起身准备进厂巡视流水线。他大步流星地走进开阔明亮的厂房，一片热火朝天的繁忙景象。两条长约200米的生产线上，埃及工人正熟练迅速地组装电视机部件，零件相碰、机器与风扇轰鸣，仿佛正在演奏一曲交响乐。

　　“未来还有很大的提升空间”

　　43岁的萨拉马拥有丰富的行业经验，这是他在中国企业工作的第八个年头，主要负责整个工厂的招聘工作和电视加工流水线的质量检查。他走到“插件生产日看板”前仔细查看了当日的产品合格记录，并在随身携带的小本子上用阿语记录下不合格率较高的型号与数量。“一台电视从无到有要经过整机装配、走线整形、喇叭加工、性能初调、老化测试、封箱包装等重要流程，各个环节都需严格把控。”说着，萨拉马来到整机装配的关键环节——SMT贴片机前，这里是一个单独的房间，温度控制在24摄氏度左右，湿度恒定为40%。SMT贴片是一种表面组装技术，在目前电子组装行业广泛采用。

　　萨拉马取下挂在贴片机旁的物料单一边翻看核对，一边询问身边的技术员物料用量情况。正在不远处视察的生产副厂长张长贵走上前来，介绍道：“我们根据埃及市场的特点打造产品，电视外观优于其他品牌，超薄边框简洁时尚，价格也有优势，网络上一个月可以卖出3万台。32寸大小的电视最受埃及家庭青睐，占销量的60%。”

　　2014年，埃及政府大幅提高工业制成品整套进口的关税至60%，洗衣机、冰箱、彩电、空调等家电产品首当其冲，但在埃及国内组装、制造的家电产品将获得政策优惠。2019年8月，中国康佳集团与埃及中资电器公司HOHO合资成立康好科技股份有限公司，主要生产液晶电视，共同拓展非洲、西亚市场，年产量60万台。“电视卖得很好，我们不愁销路。”萨拉马说。

　　萨拉马列出了一组官方数据：埃及总人口已突破1亿，而20%的家庭没有电视机，56%的家庭亟待汰换显像管电视，埃及每年还新增近150万个家庭。“在埃及，新婚就意味着要购买全套家电，这些都构成了埃及市场的刚需。”

　　张长贵接过话茬说：“埃及市场现处于老旧电视和新液晶电视的交替阶段，每年对电视机的需求能达到800万台左右。目前康佳旗下的电视机品牌在埃及的市场占有率还不算高，未来还有很大的提升空间。”

　　“实现个人价值和人生理想”

　　疫情防控期间，企业在执行严格防疫措施的同时，稳步推进生产。车间里，SMT贴片机技术员阿卜杜拉·侯赛因正有条不紊地更换元件板。30岁的他已经在HOHO公司工作了7年，技术娴熟。萨拉马拍了拍他的肩膀，夸奖道：“侯赛因工作细致认真，负责电视主板的上料、换料，从不出错。”面对表扬，侯赛因自信地笑了。他说：“我见证了公司的一步步成长。我喜欢和中国伙伴一起工作，养成了严肃、准时和自律的习惯，年轻人能在这里学到很多真本领。”与侯赛因同组的主板品控员加法尔则兴奋地说：“每次父母看到康好的产品都很自豪，因为他们的儿子在这工作！”

　　跟随着萨拉马在车间里巡视，一路看到充满干劲的年轻人，萨拉马脸上洋溢着浓浓的成就感，“目前生产线上重要岗位的负责人都是我亲自招聘的，他们都干劲十足！”

　　说话间，萨拉马走到车间尽头的隔离区域——背光异物检测室，透过玻璃窗可以看到，工人在电视机的中壳上安装反射片、扩散板、膜片，以及进行背光异物检测。检测员大都是女员工，她们个个全副武装，戴着口罩、手套、帽子，一丝不苟地观察着强光照射下的白色反射片，不放过任何一个黑点。萨拉马拿起吸尘枪，拇指般粗细的吸管，在反射片上不停地挥动着，“这个环节不能有一点灰尘与静电，才能确保电视机画面的清晰。” 萨拉马一边示范着一边说。

　　组长哈南是工厂成立以来的第一名女组长。从刚进厂时的磕磕绊绊，到成长为背光异物检测组长，哈南只用了3年时间。她说：“在这里工作，家人为我感到骄傲，我感觉正在逐步实现个人价值和人生理想。”

　　“我家的两台电视机都是中国品牌”

　　萨拉马表示：“公司给予每个人进步的机会。很多员工此前没有相关经验，公司组织了多次培训，部分员工还曾前往中国参加培训。如果员工想转管理岗，考核通过就转为储备干部。现在，公司在贝尼苏韦夫的工厂有埃及员工600人左右，大都来自当地，管理人员也以本地人为主。”

　　“公司正在新建厂房，投产后电视机年产量将达到160万台，电水壶年产量达到500万个，可创造1600个就业岗位。”萨拉马继续说，“大量的就业岗位给年轻人带来工作机会，帮助其提高职业技能，对当地经济发展、社会稳定贡献良多，同时也解决了年轻人的就业问题。”

　　结束巡视后回到办公室，萨拉马遇上前来对接工作的康佳集团海外销售中心总经理周赤。“未来，公司将根据市场发展情况继续扩大工厂产能，形成以电视、白色家电、小家电为主的布局，满足埃及消费者更加多元的需求。”周赤打趣道，“萨拉马身上的担子还很重啊。”

　　萨拉马泡上一杯红茶，感慨地说：“这份工作让我很有责任感，感谢中国企业的信任。工厂规模越来越大，我确实感到任重道远。中国品牌对质量要求精益求精，我家的两台电视机都是中国品牌！”


　　《 人民日报 》（ 2020年12月21日 16 版）
(责编：岳弘彬)
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