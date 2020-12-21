缩小数字差距 助力改善民生

12月的莫桑比克正值盛夏。在莫南部省份马普托省的偏远小村落穆罗塔内村，村委会门口的沙土地打扫得干干净净，摆着用来洗手消毒的水桶，平房顶上的一台橘红色卫星信号数字接收器格外醒目。村长奥古斯托指着设备说：“这是中国朋友为我们送来的看世界的‘眼睛’，我们一定会好好爱护它。”不久前，作为中国援非“万村通”莫桑比克项目（以下简称“莫桑比克项目”）的一部分，穆罗塔内村接入了数字电视信号，当地村民第一次看上了高清数字电视节目。

“万村通”项目是2015年中非合作论坛约翰内斯堡峰会提出的中非人文领域合作举措之一，旨在为非洲国家的1万个村落接入卫星数字电视信号。莫桑比克项目于2018年启动，为该国1000个村落、2万户家庭和3000个公共场所安装卫星电视设备，提供电视信号和节目。12月11日，莫桑比克项目全部完工，并在莫北部省份楠普拉省穆鲁普拉市举行了交接仪式。

莫桑比克总统纽西在交接仪式上表示，该项目有助于缩小莫桑比克城乡以及该国与世界之间的数字和信息差距，对改善当地民生、促进公共教育和社会发展意义重大。“感谢中方克服各种困难让项目顺利竣工，你们的贡献巩固了两国和两国人民的友好关系。”

中国驻莫桑比克大使王贺军表示，该项目顺利移交是中莫两国务实合作的又一重要成果，有助于莫广大农村地区民众丰富文化生活，获取资讯信息，提高劳动技能。

“万村通”项目由中国四达时代集团负责实施。疫情防控期间，戴着口罩、身穿橘红色制服的工作人员穿梭于莫桑比克各地村落，进行安装和服务保障工作，确保项目如期完工并正常运转。

四达时代集团还为2200多名当地技术人员提供培训，其中不少人已成为业务骨干。员工迪尼斯在公司工作了2年多，现已成为一名售后工程师。迪尼斯说：“‘万村通’项目让非洲国家偏远地区的村民看到外面的世界，我觉得我们的工作很有意义。”

（本报约翰内斯堡电）

《 人民日报 》（ 2020年12月21日 03 版）

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