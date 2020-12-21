“当前，欧洲疫情形势依然严峻，商务活动受到很大影响。不过，我们与中国伙伴的合作步伐没有停止，已有几个项目正在讨论落实的细节。”近日，比利时“D—荧幕”公司国际业务负责人阿纳德·梅勒梅斯特在接受本报记者采访时表示，“得益于共建‘一带一路’的深入推进，我们获得了拓展中国市场的巨大机遇。”

“D—荧幕”公司主要业务包括3D光雕、大型动画和声音设计、增强现实等，尤其擅长运用3D视频投影对位技术，打造数字化视听体验。公司规模不大，但在业内颇有知名度。公司办公室内，记者看到几名工作人员正在浏览关于中国江南水乡历史文化和风土人情的视频，他们要为浙江嘉兴的客户准备策划方案。

“中国是我们最看重的市场。”梅勒梅斯特介绍，通过与中方合作伙伴合作，他们已经在中国推出了不少独具特色的光影产品。“以天坛祈年殿项目为例，我们与中方合作，将天坛的文化内涵和中国经济社会发展面貌，利用3D光雕和投影等科技手段展现出来，给观众带来一种虚拟与现实叠加的全新体验。”

近年来，随着共建“一带一路”不断深入，相关国家和地区在经济、社会和文化交流等方面日益活跃。“这为我们开拓共建‘一带一路’沿线国家和地区的市场提供了可能，我们结识了越来越多世界各地的朋友。”梅勒梅斯特说。

新冠肺炎疫情给各国带来严重冲击。梅勒梅斯特认为，“在后疫情时代，中国经济强劲韧性和巨大市场需求，将为全球经济复苏注入动力。”

在梅勒梅斯特看来，中国注重知识产权保护，积极发展数字经济，努力与各国携手打造开放、公平、公正、非歧视的数字发展环境，这将极大推动共建“一带一路”沿线国家和地区数字经济的发展。“推动‘数字丝绸之路’建设，将为各国经济发展创造更多新增长点。”

（本报布鲁塞尔电）

《 人民日报 》（ 2020年12月21日 03 版）

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