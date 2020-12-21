乘风破浪  行稳致远（和音）

立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局的中国，势将在高质量发展的正确航道上乘风破浪、行稳致远，在自身不断创造新的更大奇迹的同时，携手世界各国谱写共创美好未来新篇章

近日，中央经济工作会议在北京举行。习近平总书记在会上发表重要讲话，总结2020年经济工作，分析当前经济形势，部署2021年经济工作，为引领中国经济航船乘风破浪、行稳致远擘画路径、指明方向。透过观察中国下一年经济政策总基调的重要窗口，世界更清晰地感知，具有强大韧性和蓬勃活力的中国经济，将为后疫情时代世界经济复苏与增长注入更多信心和动力。

沧海横流，方显英雄本色。今年是新中国历史上极不平凡的一年。面对严峻复杂的国际形势、艰巨繁重的国内改革发展稳定任务特别是新冠肺炎疫情的严重冲击，中国保持战略定力，准确判断形势，精心谋划部署，果断采取行动，付出艰苦努力，交出了一份人民满意、世界瞩目、可以载入史册的答卷。中国率先控制住疫情，率先复工复产，率先实现经济增长由负转正，成为全球唯一实现正增长的主要经济体。国际社会普遍看好中国经济发展前景。美国《华尔街日报》报道说“中国经济复苏范围正在扩大”，全球最大资产管理公司贝莱德评价“中国是全球增长中截然不同的一极”，英国智库牛津经济研究院、美国高盛集团等上调对明年中国经济增长的预期。

中国经济取得来之不易的成绩，秘诀是什么？中央经济工作会议指出，“党中央权威是危难时刻全党全国各族人民迎难而上的根本依靠”“人民至上是作出正确抉择的根本前提”“制度优势是形成共克时艰磅礴力量的根本保障”“科学决策和创造性应对是化危为机的根本方法”“科技自立自强是促进发展大局的根本支撑”。“五个根本”是中国在统筹国内国际两个大局、统筹疫情防控和经济社会发展的实践中，深化对在严峻挑战下做好经济工作的规律性认识，也是中国经济发展给世界的重要启示。

“察势者智，驭势者赢。”放眼世界，新冠肺炎疫情令世界经济陷入衰退，社会民生遭遇重创，影响超出2008年发生的国际金融危机，世界经济复苏前景存在高度不确定性。聚焦中国，当前和今后一个时期，中国发展仍然处于重要战略机遇期，但面临的机遇和挑战都有新的发展变化。中央经济工作会议深刻分析当前中国与世界经济形势，明确提出明年经济工作的总体要求、主要目标、政策取向和重点任务，强调坚持稳中求进工作总基调，宏观政策要保持连续性、稳定性、可持续性等，对中国经济发展和世界经济复苏都具有重要意义。德国杜伊斯堡市政府中国事务专员约翰内斯·普夫卢格认为，“2021年中国经济有望继续发挥‘火车头’作用，助力世界经济复苏”。

中国经济与世界经济深度交融，中国扩大高水平对外开放牵动世界目光。中央经济工作会议要求，构建新发展格局明年要迈好第一步，见到新气象，并提出产业链供应链安全稳定是构建新发展格局的基础、形成强大国内市场是构建新发展格局的重要支撑，强调“构建新发展格局，必须构建高水平社会主义市场经济体制，实行高水平对外开放，推动改革和开放相互促进”。新发展格局不是封闭的国内循环，而是更加开放的国内国际双循环，不仅是中国自身发展需要，而且将更好造福各国人民。不久前区域全面经济伙伴关系协定正式签署，此次中央经济工作会议明确要积极考虑加入全面与进步跨太平洋伙伴关系协定，都充分表明中国致力于构建开放型世界经济，为世界经济复苏带来更多红利。

明年是“十四五”开局之年，也是中国共产党成立100周年。瞩望中国现代化建设进程中具有特殊重要性的一年，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局的中国，势将在高质量发展的正确航道上乘风破浪、行稳致远，在自身不断创造新的更大奇迹的同时，携手世界各国谱写共创美好未来新篇章。

《 人民日报 》（ 2020年12月21日 03 版）

(责编：岳弘彬)