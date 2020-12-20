“‘中土杯’我眼里的中国”中文演讲大赛决赛在线举行。（人民网记者姜宣 摄）

人民网阿布贾12月19日电 （记者姜宣）18日，由中国土木工程集团尼日利亚公司主办，中国驻尼大使馆、中国文化中心、阿齐克韦大学孔子学院、拉各斯大学孔子学院及在尼多个汉语教学点协办的“‘中土杯’我眼里的中国”中文演讲大赛决赛在线顺利举行。

比赛中，最后入围决赛的12名选手精神饱满，慷慨激昂。虽然他们都没有去过中国，但通过汉语学习，他们深刻感受到了中国文化的博大精深，深入了解了中尼之间的友谊。选手们表示，将来有机会一定要去中国亲身感受中国的灿烂文化。

选手郭靖说，通过两年的学习，他深深体会到，中国在中国共产党的领导下取得了辉煌而伟大的成就，值得尼日利亚学习。选手宋森明表示，他所遇到的所有中国人都是善良的，中尼建交以来，中国为尼日利亚提供了大量实实在在的帮助，改善了尼日利亚人民的生活。选手彤如钰表示，中国是有担当的世界大国，中国人民团结、勤劳、勇敢、善良、友爱。

选手郑歆柔用《一封来自尼日利亚的信》为题，以“金婚”来形容中尼建交50周年以来，两国友好关系历久弥坚、更加亲密。选手安然用《带着感恩的心扬帆启航》讲述了中国对尼日利亚雪中送炭的故事。

获得比赛第一名的选手耿一凡用流利标准的汉语普通话演讲《我在尼日利亚遇到了中国》，征服了所有评委。这位21岁的小伙目前在中材建设有限公司尼日利亚FABCOM奥贡分公司担任实习翻译，工作使他有更多机会与中国人交谈，使得他的汉语水平突飞猛进。耿一凡说，中尼两国虽然隔着万水千山，但50年的光阴，中国和尼日利亚变得你中有我，我中有你，成为了国际友谊的典范。他坚信，在中国的帮助下，尼日利亚将变得更加美好。

中国驻尼大使馆文化参赞李旭大表示，疫情之下 ，在尼众多汉语老师直面挑战，迎难而上，坚守教学岗位，采用灵活的线上教学形式，教书育人，孜孜不倦。通过演讲比赛，能够深刻体会到汉语教学成果丰硕，也深切感受到选手们对中国文化的热爱及学习热情。希望选手们能成为中尼两国文化交流使者，让更多尼日利亚友人了解并喜爱中国文化。

“‘中土杯’我眼里的中国”中文演讲比赛是为庆祝中国与尼日利亚建交50周年及中土公司进驻尼日利亚40周年而举办的。中土尼日利亚有限公司1981年进入尼日利亚。40年来，一直秉承“与尼日利亚共成长”发展理念，积极投身尼日利亚经济社会发展，建造了一大批有代表性、有影响力的基础设施，如阿卡铁路、拉伊铁路、阿布贾城铁、拉各斯轻轨、阿布贾航站楼、拉各斯航站楼等。

中土尼日利亚公司副总经理韩霜表示，在发展主营业务的同时，公司积极承担社会责任，捐资助学、抢险救灾。新冠肺炎疫情发生后，公司第一时间帮助尼方抢建了两所方舱医院，捐赠了大量急需的医疗设备和药品，同尼日利亚人民一起抗击疫情。未来，公司还将不遗余力坚持与尼日利亚共成长，促进中尼两国经贸往来和文化交流，用实际行动践行中尼命运共同体。

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