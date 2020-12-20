首届“俄中文学外交翻译奖”颁奖典礼在京举行

本报北京12月19日电 （记者荣翌）首届“俄中文学外交翻译奖”颁奖典礼19日在北京举行。该奖项由俄罗斯出版与大众传媒署翻译研究院和首都师范大学北京斯拉夫研究中心共同设立，旨在促进俄罗斯文学在中国的翻译和传播，进一步加强两国文化交流。

俄罗斯驻华大使杰尼索夫在现场致辞中表示，外国文学翻译是外交工作的重要工具。通过文学进行交流，是加强民心相通的有效途径，有利于俄中两国人民了解彼此的历史文化和民族性格。

“就俄语作品的翻译数量而言，中国在全世界排名第一。”俄罗斯出版与大众传媒署副署长格里戈里耶夫通过视频致辞表示，“俄中文学外交翻译奖”是两国人文交流领域的重要事件，希望这一奖项长久举办下去。

作为该奖项的发起人之一，中国教育国际交流协会会长刘利民鼓励青年翻译家和学者翻译更多优秀的俄罗斯作品，为中俄人文交流添砖加瓦。

中国人民大学外语学院教授陈方、北京大学教授赵桂莲、首都师范大学俄语系副教授于明清分别获得一、二、三等奖。

“俄中文学外交翻译奖”是俄罗斯出版与大众传媒署翻译研究院面向世界设立的“阅读俄罗斯”翻译奖的中国分支奖，其获奖者将自动成为“阅读俄罗斯”翻译奖的入围者。

评选委员会由中俄双方十余位专家、学者和翻译家组成，每两年颁发一次，由俄方出资奖励其间出版的优秀俄译汉文学作品。

《 人民日报 》（ 2020年12月20日 03 版）

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