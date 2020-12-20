细心的荷兰东部和中部居民发现，近日兹沃勒、阿珀尔多伦和埃德等多个城市公交运营线路上出现一批新式电动大巴。这是中国汽车制造商比亚迪日前向欧洲公共交通运营商凯奥雷斯集团荷兰分公司交付的首批246辆纯电动大巴，其余13辆大巴将按原计划于2021年春季陆续投入运营。这意味着“风车王国”迎来迄今欧洲最大规模的纯电动大巴车队。据初步估计，这批新能源汽车每年可帮助减少二氧化碳排放超过1.5万吨，将有效改善当地空气质量。

此次交付的车辆主要是12米纯电动大巴和13米纯电动大巴两款热销车型，均配备了全新电池技术，具有更持久的续航能力，可以满足城际通勤运营需要。所有车辆均安装了车内氛围灯、USB充电口以及隔音地板革，乘客区座椅也设有阅读灯、手机支架、折叠式托盘等人性化设备，为乘客带来更多便利和舒适。

为提高驾驶安全性，车辆配备了360度全景影像系统、故障预警系统以及其他辅助驾驶设备。每位司机通过个人专属记忆磁卡，轻松一刷即可实现座椅位置全自动快速调整，极大提升了司机的驾驶体验。大巴采用顶部和直流两种充电模式配合运行，充电便捷性大幅提升。

“此前在荷兰一些城市运营的比亚迪纯电动大巴获得了运输企业和乘客的高度认可，市场口碑是公共交通运营公司选择大巴的首要因素。”凯奥雷斯集团荷兰分公司临时首席执行官马克·雷诺普雷斯在交付仪式上表示，“我们完全相信比亚迪在电动车领域的专业技术和丰富经验，通过运营比亚迪纯电动大巴，荷兰东部和中部地区将加快向绿色交通转型的步伐，让我们的城市变得更宜居。”

荷兰2014年度公共交通乘客满意度调查显示，比亚迪纯电动大巴的得分在荷兰所有公共交通服务中位居第一名。2018年，荷兰外商投资局向比亚迪颁发“投资荷兰杰出贡献中国企业”大奖。

去年12月，比亚迪成功拿下凯奥雷斯集团荷兰分公司259辆纯电动大巴订单。“尽管遭遇新冠肺炎疫情，但我们一点也不担心车辆交付时间，我们对比亚迪的生产能力非常有信心。”雷诺普雷斯表示。“疫情并没有阻碍比亚迪继续深耕欧洲市场的步伐。”比亚迪欧洲有限责任公司总经理何一鹏对本报记者表示，这批车辆之所以能够顺利生产并如期交付，主要得益于比亚迪完善的供应链体系和全球化、本地化布局，以及国内国外生产资源的合理调配。

截至目前，比亚迪在欧洲已收获电动大巴订单超过1400辆，纯电动巴士市场占有率超过20%，足迹遍布欧洲20国逾100个城市，累计行驶里程超过5000万公里，相当于减少碳排放约6万吨。

“欧洲是高端大巴的市场，比亚迪生产的纯电动大巴能受到欧洲市场的青睐，充分说明比亚迪在新能源车研发领域的非凡实力。”比利时财经杂志《走进比利时》总编辑弗朗索瓦·曼森在接受本报记者采访时表示，比亚迪从一个名不见经传的品牌成长为一个引人瞩目的新能源车行业佼佼者，从一个侧面反映出中国“智造”的力量，同时也让人们对中国的绿色和创新发展战略有了更真切的认识。

（本报布鲁塞尔12月19日电）

《 人民日报 》（ 2020年12月20日 03 版）

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