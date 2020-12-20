为经济发展插上“数字翅膀”

“数字经济是全球未来的发展方向，创新是亚太经济腾飞的翅膀。”数字技术已成为促进经济发展、提高经济各领域竞争力、打造新兴市场并保障全面可持续增长的关键因素之一。接受本报记者采访的国际人士表示，推动数字经济进一步发展，加强数字化领域全面合作，将为促进包容性增长和可持续发展带来新的机遇。

扩大覆盖范围，数字经济保持强劲发展势头

11月23日发布的《中国互联网发展报告2020》指出，2019年，中国数字经济规模达35.8万亿元，占国内生产总值比重达36.2%，中国数字经济总量规模和增长速度位居世界前列。近年来，中国不断扩大数字基础设施覆盖范围，培育专业化的数字人才队伍，数字经济快速发展。

“中国拥有全球最大的互联网人口规模、最活跃的数字经济领域投资和最具活力的创业生态系统，中国将继续作为全球数字经济的领先力量。”中欧数字协会主席路易吉·甘巴尔代拉提及一系列数字：中国网民规模逾9亿；电子商务交易规模连续多年位居全球电子商务市场首位，移动支付普及率也位居世界第一；在全球知名数据智库CB Insights发布的全球500家独角兽企业排行榜上，中国企业有119家，排名第二。“这些数字无可争议地表明，中国数字经济保持强劲的发展势头。”

中国不断推进数字基础设施建设给甘巴尔代拉留下深刻印象。他特别提到，在疫情防控期间，中国教育部开通国家中小学网络云平台，供全国近1.8亿中小学生免费使用，相关在线教育服务覆盖偏远和贫困地区。同时，还实施教师在线教学能力提升行动，组织多方力量制作教师在线教学能力提升培训资源包，帮助那些不习惯在线教学的教师提高数字技能。“如今，中国经济正在从高速增长阶段转向高质量发展阶段，数字经济必将在其中发挥重要引擎作用。”

“中国不断完善乡村信息基础设施建设，提高农业生产数字化水平，利用数字技术帮助百姓脱贫致富，这种理念值得学习。”沙特数据与人工智能局主席加姆迪表示，中国数字科技的快速发展在为人民生活带来极大便利，促进商业模式创新的同时，也有力地促进了减贫，推动经济社会向高质量发展迈进。“尤其是在疫情防控的背景下，中国用数字技术助力抗疫、促进经济社会运转加速恢复，取得的成绩有目共睹。”

新加坡华侨银行经济学家谢栋铭注意到数字技术赋能中国外贸企业成功“出口转内销”的现象。“疫情防控期间，很多外贸企业通过与电商平台合作，成功打开国内市场，畅通国内国际双循环。”

创造巨大机遇，为经济增长培育新动力

中国数字经济快速发展，对世界意味着什么？今年3月，欧洲自动咖啡贩卖机供应商锐玡在上海开设其在亚洲的第一家分公司。“许多欧洲企业正进一步扩大在华投资，还有一些迫不及待地想进入中国市场。”甘巴尔代拉以锐玡为例说，这一方面是对中国政策环境和市场需求充满信心，另一方面是因为中国的数字环境和技术资源将有助于提高产品的智能化水平。

“中国已成为数字产品、服务和商业模式的领先设计师。”甘巴尔代拉表示，中国数字经济的飞速发展为其他国家树立良好榜样，尤其是在创新数字经济发展环境方面，随着数字化商业模式的快速发展，规模巨大的中国市场所创造的巨大商机也将使世界受益。

近年来，中国与沙特在技术创新领域进行了广泛合作，“为沙特实现创新型经济转型目标提供了实实在在的帮助”。加姆迪介绍说，中国通信企业华为与沙特主流运营商构建战略伙伴关系，引领4G与5G通信网络建设，服务当地超过2/3的人口。疫情防控期间，中国电子商务企业浙江执御物流团队克服困难，将末端配送网络由去年底覆盖沙特60多个城市迅速扩大到100多个城市，使当地物流“微循环”的外延拓展了400公里以上。

“我们还与中国企业在云技术、人工智能、智慧城市等方面展开紧密合作。有了中国的助力，沙特的数字化发展进程将显著提速，我们为与中国企业开展密切合作感到自豪。”加姆迪十分看好沙中在数字化领域合作的广阔空间，“期待继续从中国伙伴身上汲取有益经验，携手推动数字经济健康发展，为经济增长培育新动力、开辟新空间”。

回应时代需求，释放经济和社会发展潜力

“促进各国数字经济发展，不仅是应对疫情、推动经济复苏的有效方案，亦是推动世界经济健康发展、克服经济社会发展不均衡难题的一剂良药。”甘巴尔代拉认为，在疫情仍在全球肆虐的背景下，数字化的变革力量前所未有地遍及人类社会生活的每一个角落，“将进一步释放尚未开发的经济和社会发展潜力，促进包容性增长”。

加姆迪认为，数字技术的核心作用在当今和未来世界的发展进程中都不会改变，如果不能解决日益扩大的数字鸿沟问题，发展失衡将进一步扩大，各国因数字技术发展水平差异导致的利益和财富分配不公问题，也将更加凸显。

中国互联网络信息中心9月底发布的第四十六次《中国互联网络发展状况统计报告》显示，中国城乡数字鸿沟正在显著缩小。中国城乡地区互联网普及率差异为24.1%，2017年以来首次缩小到30%以内，全国贫困村通光纤比例从2017年的不足70%提升至98%。谢栋铭表示，中国政府重视在推动数字经济发展的同时关心困难群体。对世界各国的政策制定者来说，应确保民众能普遍享受到数字经济发展带来的红利。

（本报北京、布鲁塞尔、开罗、曼谷12月19日电）

《 人民日报 》（ 2020年12月20日 03 版）

(责编：郝江震、白宇)