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中国与太平洋岛国进一步深化务实合作  共同推动一带一路建设

2020年12月19日11:24  来源：人民网-国际频道
 

人民网讯 12月19日，聊城大学太平洋岛国研究中心、社会科学文献出版社在京共同发布《太平洋岛国蓝皮书：太平洋岛国发展报告（2020）》。报告认为，中国与太平洋岛国应进一步深化务实合作，共同推动“一带一路”建设。

报告指出，2019年是中国建设“21世纪海上丝绸之路”的深化发展年，2018年巴布亚新几内亚、纽埃、斐济等11个太平洋岛国相继与中国签署“一带一路”合作谅解备忘录，中国与太平洋岛国关系迅速发展。同时，中国在太平洋岛国地区取得外交新突破，不仅与所罗门群岛建交，而且与基里巴斯复交。中国—太平洋岛国旅游年、第三届中国—太平洋岛国经济发展合作论坛等活动成功举办，搭建了对话平台，有力地促进了双方经贸往来和人员交往。

蓝皮书指出，太平洋岛国“小岛屿、大海洋”劣势与优势并存，基础设施碎片化的现状给中国在南太平洋地区推进“一带一路”互联互通建设提供了机会。“一带一路”南太平洋方向建设的一大重要内容，就是针对前述的“五大瓶颈”，以“五通”理念帮助太平洋岛国整合南太平洋地区“碎片化”的资源，借助互联互通网络推进南太平洋地区的资源利用与集成共享，推动中国与太平洋岛国共建“一带一路”。

对中太共建“一带一路”的路径，一些学者提出了若干最新建议。能否把“小岛屿”的劣势转化为“大海洋”的优势，从而利用“五通”克服“五大瓶颈”，是中国与太平洋岛国共建“一带一路”的关键所在。据此，中国与太平洋岛国应在进一步深化务实合作的前提下共建“蓝色创新型发展之路”，共走“绿色可持续发展之路”，共享“治理多边化发展之路”。

(责编：苏缨翔、常红)
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