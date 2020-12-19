民之所向  我之所往——中国驻阿根廷使馆积极协助当地华人抗击疫情

人民网布宜诺斯艾利斯12月18日电（记者姚明峰）2020年3月新冠肺炎疫情蔓延到阿根廷，3月12日费尔南德斯总统宣布实行全民大隔离措施。中国驻阿根廷使馆迅速投入守护18万在阿中国公民和华侨华人生存、发展、安全利益的抗疫斗争。

团结同心，爱心传递

面对百年大疫，团结同心、众志成城是唯一正道。邹肖力大使发表致旅阿同胞和阿社会各界公开信，提出客观理性认识中国抗疫成果、配合当地政府防疫措施等五点抗疫主张，促进中阿双边友好交流与互利合作。邹大使在同阿根廷总统、部长、省市长、移民局长会晤中，积极宣传旅阿侨界为阿根廷社会做出的重要贡献，争取他们对旅阿华侨华人更多支持。使馆第一时间与侨界成立应对新冠疫情联合工作机制，从综合信息、医疗救助、慈善公益、安全应急等四个方面，全力联合、支持、帮助侨胞防疫抗疫。各主要侨团心往一处想，劲往一处使，开展了前所未有、声势浩大的自救互助行动。

今年初，疫情在中国爆发后，旅阿侨界有钱出钱，有力出力，万里驰援祖（籍）国，为国内同胞雪中送炭捐赠了价值1.3亿比索的抗疫物资。当阿根廷出现防疫物资短缺后，中国驻阿使馆也及时向国内报告情况，全力协调政府部门、友好省市、社会团体和企业，克服国际物流渠道严重受阻等重重困难，给旅阿侨界和阿根廷当地社会送来一批又一批口罩、手套、护目镜、面罩等物资和药品，并组织侨团进行分发，送到各地侨胞手中，解了燃眉之急。

领侨播报，坚守阵地

驻阿使馆领侨处是一个年轻的团队，其中在前台负责接案是两位首次常驻的女青年外交官。她们每天都同外部人员打交道，接触大量物件、资料，处于被病毒感染风险之中。在外籍雇员无法上岗的情况下，她们两人干八人的活，日夜超负荷工作。为了保护自己、保护战友、保护同胞，她们长时间戴着口罩、手套，使用酒精消毒，皮肤出现严重过敏，衣物被腐蚀损坏，但她们始终坚守岗位，没有后退半步，为前来办理各种证件的侨胞和阿方人员提供热情周到服务。

随着疫情加重，侨界疑似、确诊感染病例增多，也有侨胞因病去世。就医难、生活难、经营难开始困扰、冲击侨界。驻阿使馆千方百计为侨胞们联系当地医疗机构，提供检测和诊疗服务，为有需要的侨胞送去连花清瘟胶囊等药品。邹肖力大使、使馆领侨处致函致电去世和病重侨胞家属，表达慰问，提供帮助。由于大隔离措施一再延长，几百名被迫滞留在阿各地的中国游客生活出现困难，有的人自备常用药告急，有的人机票无法改签，有的人难以找到固定住处。使馆领侨处携手侨界，同他们一一建立联系，排忧解难，令深陷困境的同胞深受感动。

为保障疫情隔离期间大家的正常生活，使馆通过网站、微信公众号，高频宣传介绍新冠肺炎防范措施和网上医疗咨询平台信息，汇总刊发当地医疗救治渠道、出入境政策调整情况，发布安全领事信息提醒，帮助侨胞科学抗疫、平安防疫。使馆多方了解并发布当地核酸和抗体检测机构信息，细致讲解健康码申请办法，保障确有需要的人员回国之路安全畅通，迄今没有一位侨胞因为不了解健康码政策而行程受阻。

护侨平安，合作助力

疫情造成多数国际航班中断，人员入境困难，中阿之间一些重大合作项目面临停滞，不仅有可能为企业和当地就业带来巨大损失，还会对合作项目本身带来无可挽回的影响。为了促进复工复产，确保重点项目继续推进，驻阿使馆全力协调阿外交部、卫生检疫部门、海关、项目单位，在落实防疫措施前提下，尽可能帮助双方相关企业、科研机构人员赶赴项目现场。疫情期间，中国长城公司成功为阿根廷卫星公司发射10颗遥感卫星，使其组建全球遥感卫星星座计划如期实施。葛洲坝集团、中材建等企业人员按时轮换，确保施工继续进行。

受疫情和隔离政策影响，阿根廷关闭边境、航班停摆，数百名中国游客、短期商务人员和探亲人员被迫滞留阿境内。在阿根廷政府友好协助下，5月6日，95名滞留的中国公民搭乘阿根廷航空公司赴华运输医疗物资的货运航班回国，与家人团聚。10月10日，国内派遣厦门航空公司执飞临时航班，再次将149名滞留人员和孕妇、重病患者等特殊困难人员接返回国。

中国公安部、使馆和多个侨团向当地警方捐赠了防疫物资，只有“逆行”的警员们健康安全，才能更有效地保护大家。邹肖力大使亲自做阿安全部长工作，中国公安部与阿方举行视频会谈，推动阿方加强对华侨华人的保护。两名警务联络官与当地警方保持密切沟通，确保有关涉华侨华人案件迅速取得进展，有力保障了旅阿中国公民人身安全和合法权益。

文化抗疫，共怀情义

疫情期间大众文化娱乐餐饮体育等活动被迫停止，长期居家隔离给不少人造成焦虑、抑郁和恐惧。驻阿使馆积极开展各种网上文化交流活动，提振精神，为隔离生活增添一抹亮色。阿根廷是南美著名的“赛艇之乡”，在当地华侨华人的不懈努力下，划龙舟和龙舟文化吸引了越来越多的当地爱好者。2019年，在布市港区举办的龙舟比赛曾引发轰动。今年端午节，侨界的龙舟协会、“银玫瑰”龙舟协会和中国使馆共同举办了“云端话龙舟”活动。“水立方”杯海外华人中文歌曲大奖赛，今年也改为线上进行，吸引多名阿根廷华侨参加，并取得不俗成绩。疫情期间如何让长时间在家隔离上网课的孩子们保持健康向上的心态？使馆“阳光课堂”携手当地华文学校，共同举办了一场名为“以我手绘我心”的线上绘画活动，孩子们用真挚、动人的图画表达了祝福和对未来的美好憧憬。

人民至上、祖国至上。中国驻使馆积极维护海外中国公民健康安全和合法权益，帮助同胞们度过难关，捍卫祖国尊严和形象，促进中国同各国的友好合作关系，受到广大旅阿中国公民和华侨华人的理解和支持。驻阿使馆和广大侨胞在这场世纪大疫中表现出的善行义举和家国情怀，充分体现了中华民族坚韧不拔、守望相助、兼济天下、大爱无疆的崇高品德。邹肖力大使表示，民之所向，我之所往。在新的一年里，使馆全体人员将深入学习领会“以人民为中心”思想，切实践行“外交为民”理念，继续同广大同胞并肩战斗，共克时艰，以更加优良、高效的服务，为同胞们恢复正常生活和工作、提振发展信心，争取有利条件和环境，共同创造“后疫情时代”美好未来！

(责编：苏缨翔、常红)