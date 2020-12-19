马克龙远程办公 欧洲多名领导人隔离

法国总统马克龙17日晚在确诊感染新冠病毒后首次露面，通过视频连线的方式出席会议 供图/视觉中国

法国总统埃马纽埃尔·马克龙17日确诊感染新冠病毒，当晚前往位于首都巴黎西南郊的朗泰讷官邸隔离。多名近期与他接触过的欧洲国家领导人宣布自我隔离。

爱丽舍宫说，马克龙将远程工作。马克龙妻子布丽吉特的新冠检测结果为阴性，在这座总统府隔离。

马克龙21日将迎来43岁生日。他17日晚远程出席在巴黎举行的人道主义主题会议，戴口罩坐在桌后，没有明显患病迹象。

爱丽舍宫没有说明马克龙症状或病情。路透社援引爱丽舍宫官员的话报道，马克龙看上去疲惫，有咳嗽症状。

根据法国政府制定的防疫要求，马克龙将自我隔离7天，取消近期出访，包括定于22日前往黎巴嫩的访问。

法国政府发言人加布里埃尔·阿塔尔说，马克龙17日主持内阁会议，数小时后发现症状，而后检测并确诊。一名爱丽舍宫官员告诉路透社记者，考虑到马克龙出现症状的时间，他很可能在出席欧洲联盟峰会时感染。

欧盟峰会10日至11日在比利时首都布鲁塞尔欧盟总部举行，马克龙会晤多名欧洲国家领导人。他本周见了欧洲理事会主席夏尔·米歇尔、西班牙首相佩德罗·桑切斯、经济合作与发展组织秘书长安赫尔·古里亚和葡萄牙总理安东尼奥·科斯塔等国际政要。

马克龙14日与古里亚会面时，两人握手。爱丽舍宫说，这是一个“不幸”的错误。古里亚现年70岁。

米歇尔的发言人说，米歇尔接到法方通知后开始隔离。米歇尔定期接受新冠检测，15日的检测结果为阴性。

桑切斯和科斯塔自我隔离。科斯塔16日与马克龙共进午餐。

法新社以比利时首相亚历山大·德克罗的发言人为消息源报道，比利时首相最初自我隔离，病毒检测为阴性后，定于18日“复工”。

英国首相鲍里斯·约翰逊在社交媒体推特发文：“听到朋友@埃马纽埃尔·马克龙新冠检测阳性的消息令人遗憾。我们都祝愿你迅速康复。”约翰逊因感染新冠病毒，4月一度住进重症监护病房。 文/新华社

(责编：白宇)