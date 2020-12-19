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2020 说说领事保护那些事（领事服务）

本报记者  任  涛

2020年12月19日05:27  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　包机接返滞留日本湖北籍游客回家。
　　中国驻大阪总领馆供图

　　时任驻尼日利亚大使周平剑召开中资机构防疫视频会。
　　中国驻尼日利亚使馆供图

　　新冠肺炎疫情在全球肆虐以来，身处海外的中国同胞生命健康受到严重威胁。当此之时，中国领事保护工作全力以赴，奋力为海外同胞纾困解难：

　　——协助接返滞留海外的武汉同胞、留学生等困难人员，全力做好疫情下领事保护和服务工作；

　　——全力开展对海外同胞的救治、帮扶工作，将党和政府的关心关爱带到广大同胞身边；

　　——持续筑牢防范境外疫情输入防线，坚决维护国内疫情防控战略成果……

　　12月17日，外交部举行领事工作吹风会，领事司司长崔爱民就有关情况作了详细介绍。记者了解到：今年以来，中国驻外使领馆的外交官们每天冒着生命危险、毫不迟疑地奋战在抗疫一线，全心全力、精心细致地为身在海外的同胞做好领事保护工作，充分彰显疫情无情、祖国有爱。

　　

　　一 搭建回国“空中走廊”

　　2020年春节，突如其来的新冠肺炎疫情打乱了中国公民境外游的节奏，不少国家对中国宣布“断航”，大量中国公民包括湖北籍居民因此滞留海外。

　　崔爱民说，我们会同民航局等部门，积极与外国政府和航空公司沟通协调，力保海外同胞回国通道安全。根据党中央的决策部署，我们先后派出14架次包机和临时航班，从泰国、马来西亚、日本等国接回湖北籍居民1887人；安排351架次航班，从意大利、英国、美国、南非、伊朗等92个国家接回同胞逾7.3万人；协助香港特区政府从日本接回195名“钻石公主”号邮轮上的港澳同胞。

　　针对一些国家采取封闭机场、减少国际航班等做法，我驻相关国家使领馆全力做当地政府和航空公司工作，为海外中国公民回国搭起一条条“空中走廊”。据有关部门统计，今年2月以来，入境客运航班（国际正班航班，不含港澳台）共约2.1万班，其中外国航空公司执行约8000班，中国航空公司执行约1.3万班。即便是当前第二波疫情来袭的秋冬季，来华航班的数量在国际上仍保持了较高水平。据有关部门统计，近期乘航班入境的同胞每天约为1万人次。

　　二 “健康包”“爱心包”暖人心

　　海外疫情暴发后，许多国家医疗防疫物资短缺，海外中国公民买不到口罩、手套和药品。急同胞所急，想同胞所想，我驻外使领馆第一时间协调国内有关涉侨部门、地方政府和相关药企、口罩生产商，紧急筹措大批防疫物资和药品，第一时间向海外同胞发放。大使和总领事都参与到发放物资第一线，工作人员成了运送和发放“健康包”“爱心包”的“快递员”。

　　截至目前，100多个国家的500多万海外同胞获赠近5000万只口罩、600万副手套、70万盒连花清瘟胶囊等，基本实现了对华侨主要居住国全覆盖。海外中国公民收到“健康包”后表示，“祖国很强大，使馆很温暖”“踏实了、安心了，在海外生活有底气了”。

　　三 数千染疫中国公民获救治

　　中国驻外使领馆全力维护海外同胞身体健康和生命安全，加强与各国卫生部门的紧密合作和内外协调，对已经确诊及有疑似症状的中国公民做到“应收尽收”“应治尽治”。

　　在尼日利亚，一名中资企业员工感染新冠肺炎后转为重症，当地医院抢救多日仍不见好转。企业紧急联系医疗包机，希望尽快将病人转运回国争取最后一搏。中国驻尼日利亚使馆紧急协调中尼两国主管部门和有关地方政府，在最短时间内办妥包机起降许可，将该员工及时转运回国，并救治成功。

　　在西班牙，数名中国留学生确诊感染病毒，我驻西使领馆敦促当地医院全力救治，并安排中国医疗专家组及国内医生通过网络及时提供专业意见。

　　在意大利，中国驻米兰总领馆协调援意医疗队和当地侨团联合筹建“网上方舱医院”，组织医疗专家为侨胞问诊，还为有需要的侨胞送去药品。

　　中国还积极推动亚非40多个国家将20多所中国援建的医院和40多所当地医院设为服务海外同胞的定点医院；协调国内有关部门和地方向意大利、巴基斯坦、俄罗斯等29国派出抗疫医疗专家组，并为法国、塞尔维亚、哈萨克斯坦等国确诊或有密接史的华侨提供远程医疗支持。疫情发生以來，各驻外使领馆共协助救治数千名海外染疫中国公民。

　　四 领保热线日均求助电话逾3000通

　　受各国疫情形势持续恶化、医疗资源紧张、国际航班数量锐减等多重因素影响，海外侨胞、留学生、中资企业工程劳务人员对新冠肺炎疫情一度产生恐慌情绪，日常生活也面临诸多困难。

　　为缓解紧张焦虑的情绪，中国驻外大使、总领事亲自出面，通过座谈、视频连线等方式，与当地中国留学生、侨胞和中资企业人员谈心交流、答疑解惑、坚定信心。驻美大使崔天凯在与学生代表视频谈心时动情地说：“只要同学们在，只要中国同胞还在，大使馆不会撤退，我不会离开。”

　　今年“五四”青年节前夕，钟南山院士与海外留学人员网络视频连线，指导留学人员提高自我防护能力，网络点击量累计超6亿次。张伯礼、李兰娟、张文宏等知名专家先后应邀视频对话，为海外同胞送去温暖和关怀。

　　疫情发生以来，外交部全球领事保护与服务应急呼叫中心12308热线畅通无阻，来电量超过75万通。特别是今年4月以来，热线日均人工接听各类求助电话3000多通，是去年同期的3倍多。无论海外同胞何时何地拨打呼叫热线，总能听到来自祖国亲切的声音。

　　五 双检测筑牢防疫“防火墙”

　　为有效降低疫情跨境传播风险，中国在国际上率先开展远端防控，通过防疫健康码国际版、远端核酸检测、血清抗体检测等举措，为来华人员织密“防护网”，为疫情防控筑起“防火墙”。

　　自今年4月起，中国在疫情输入风险较高的27个国家率先实行健康码国际版，旅客连续14天填报个人健康状况，最后凭绿色健康码登机来华。中国公民还可依托健康码小程序快速申办“核酸码”登机回国，实现了远端防控“码”上见效。截至目前，健康码注册用户已超过150万；7月起实施的远端核酸检测措施到9月底已实现对所有通航国家和所有来华乘客全覆盖。

　　进入秋冬季以来，全球“第二波”疫情来势汹汹，给来华人员和疫情防控带来更大风险。中国于11月上旬对来华人员增加血清抗体检测，为确保国际旅行健康安全、降低疫情跨境传播风险加上了“双保险”。一些暂不具备条件的国家，则采取了两次核酸检测等替代方案。此外中转、倒班和换班的海员也需“双检测”，以防疫情从海上输入。

　　截至目前，“双检测”已在160多个国家落地。我驻外使领馆已累计审核近53万份检测证明，阻止3.8万名很可能“带疫”旅行的人员。

　　六 海外中国公民普通护照全球通办

　　疫情期间，因驻在国疫情形势发展和当地防疫政策要求，我部分使领馆的领事窗口不得不暂停对外办公或调整办公时间。中国顺势而为探索出疫情下的领事工作新模式，为海外我公民紧急办理证件开通“绿色通道”：

　　——今年2月起，海外中国公民普通护照实现全球通办，即在任何一个中国驻外使领馆都可办理，并进一步简化换补发护照申请材料。

　　——采取邮寄、视频见面等方式，为海外同胞办理护照、旅行证、公证、认证和养老金资格审核提供服务。

　　——在20多个驻外使领馆启用海外中国公民婚姻登记预约系统，为临时滞留海外人员提供办证便利。

　　崔爱民透露，今年启动建设的“掌上”领事信息服务平台项目，将打造成基于移动应用为主的领事服务体系，最终实现领事业务“掌上办”“零跑腿”。该项目预计明年早些时候上线。届时，海外领事服务工作将进入电子化时代。

(责编：郝江震、白宇)
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