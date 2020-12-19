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“这是真正了不起的奇迹”（我看中国脱贫攻坚）

本报驻波兰记者  于  洋

2020年12月19日05:17  来源：人民网－人民日报
 

　　“我从事罗中农业交流与合作已经快30年了，见证了中国农业走向现代化的进程，见证了中国农村发生的巨大变化，见证了中国农民一步步从贫困走向富裕。目前，中国现行标准下农村贫困人口全部脱贫，贫困县全部摘帽，近1亿贫困人口实现脱贫，这是真正了不起的奇迹。”日前在接受本报记者采访时，罗马尼亚布加勒斯特农业科学与兽医学大学副校长弗洛林·斯坦尼卡表示。

　　上世纪90年代，作为罗马尼亚的农业专家，斯坦尼卡开始了与中国专家的交流与合作。他记得，那个时候的中国农村，农业作物种植相对单一，机械化水平不高，而且由于长时间粗放式的农业开垦，水土流失和荒漠化等生态问题严重。

　　斯坦尼卡认为，罗马尼亚和中国之间的农业合作有非常深厚的基础。中国有悠久的农耕历史，无论在物种的丰富性还是农耕经验上，都有独特优势。罗马尼亚作为欧洲传统农业大国，在农业现代化上有比较成熟的经验，罗中两国在农业合作上具有很大潜力。

　　多年来，斯坦尼卡每年都会到中国三四次，走过了包括河北省在内的许多省市。近日，他获得了河北省政府授予外国专家的最高荣誉“燕赵友谊奖”。

　　“如今，中国的农业现代化水平已处在世界前列，并开始与其他国家共享先进的农业生产技术和经验。中国农民早已开始利用互联网实现农产品的个性化生产。中国农村脱贫速度令人赞叹，中国农民生产生活的变化是跨越式的。”斯坦尼卡认为，中国之所以能够实现脱贫目标，得益于中国政府持续且有针对性的脱贫政策。中国政府在不同阶段制定不同的政策，为不同地区制定不同的目标，既保持了政策延续性，又不乏具体操作的灵活性。此外，中国在提高农业生产效率、实现增产增收的基础上，更加重视农村的协调发展，不断推进城镇化建设、生态环境保护以及乡村文化传承。

　　斯坦尼卡认为，中国脱贫事业的成功离不开人民的勤奋和创新。中国农民对土地有着深厚感情，他们吃苦耐劳且富有创新精神。今天，许多中国农业技术走出国门，在世界很多地区得到应用，这是中国农业发展对世界的重要贡献。

　　斯坦尼卡非常自豪能在过去几十年见证并亲身参与中国的脱贫进程，近距离观察中国的变化。“新冠肺炎疫情对全世界造成很大冲击，给贫困地区的发展造成更大困难，世界减贫事业面临倒退危险。后疫情时代国际减贫事业离不开中国的参与，希望世界各国尽快走出疫情阴霾，回到正常发展轨道上。”斯坦尼卡说。

　　（本报华沙12月18日电）  


　　《 人民日报 》（ 2020年12月19日 03 版）
(责编：郝江震、白宇)
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