有足够信心和定力保持中俄合作蓬勃向好发展势头

新华社北京12月18日电 （记者温馨、成欣）俄罗斯总统普京日前在年度记者会上高度评价俄中关系，对此，外交部发言人汪文斌18日表示，在两国元首战略引领和两国人民共同努力下，我们有足够信心和定力保持两国合作蓬勃向好的发展势头。

汪文斌在例行记者会上说，2020年，身处世纪灾疫和百年变局，中俄两国始终坚定不移做国际抗疫合作的践行者、大国和睦共处的示范者和国际公平正义的守护者。两国元首多次通话并共同出席多场重要多边视频峰会。得益于两国元首的密切交往和战略引领，中俄新时代全面战略协作伙伴关系持续提升。两国务实合作呈现出巨大韧性和内生动力。中国成为俄罗斯第一大农产品出口目的地国、继续稳居俄罗斯第一大贸易伙伴国，两国跨境电商等合作新业态方兴未艾，中俄科技创新年推出两国国家级主题年的最长合作清单。新时代中俄关系的战略内涵日益丰富，社会民意基础更加牢固。两国携手捍卫二战胜利成果，在反干涉、反污名化斗争中坚定相互支持，成为维护全球战略格局稳定的重要力量。

汪文斌说，明年同样是对中俄两国具有特殊意义的一年。双方将共同庆祝《中俄睦邻友好合作条约》签署20周年，继承和弘扬世代友好理念。在两国元首的战略引领和两国人民的共同努力下，我们拥有足够的信心和定力，维护好两国关系来之不易的发展成果，保持住两国合作蓬勃向好的发展势头，为后疫情时期的全球治理发挥更大建设性作用。

《 人民日报 》（ 2020年12月19日 03 版）

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