为当地经济振兴“提速”

早上8时，尼日利亚西南工业重镇伊巴丹晨雾笼罩。随着一声长长的汽笛声，一列动车组缓缓启动，准时驶出伊巴丹车站，驰往尼最大港口城市拉各斯。

自本月7日起，西非首条中国标准双线铁路——尼日利亚拉各斯至伊巴丹铁路（拉伊铁路）主线开始载客试运行，拉开了项目完工交验的序幕。

拉伊铁路由中国土木工程集团尼日利亚有限公司（简称“中土公司”）承建，是尼日利亚铁路现代化项目的第二标段。该铁路于2017年3月开工，全线采用中国标准，设计最高时速达150公里。

试运行首日，伊巴丹旅客奥莫拉拉早早来到车站。作为第一名登上列车的乘客，她激动的心情溢于言表：“我期待乘坐这趟列车已经很久了，这也是我第一次乘坐动车。”随着列车行进，奥莫拉拉连连夸赞：“列车行驶又快又稳，非常舒适。”

乘务长凯米来自尼日利亚铁路总公司，负责本次载客试运行乘务工作。她说：“在列车上听到最多的就是乘客们谈论列车的舒适与快捷。他们喜欢和列车拍照留念，一些人特意前来体验，当天坐一个往返。”

为保证试运行顺利，中土公司选配了安全运行26年、具有300万公里驾驶经验的火车司机吕静，承担动车组的驾驶任务。“看到当地乘客登上列车时新奇和兴奋的表情，我感同身受，中企建设、生产的高质量铁路、列车让我感到自豪。”吕静说。

本次载客试运行采用中国制造动车组，前期每天开行两趟，先行开通伊巴丹、阿贝奥库塔、拉各斯3个省城站。目前按照2小时40分运行，正式开通后将缩短至2小时，将极大缓解当地交通运输紧张状况。“这趟列车便捷舒适，拉近了沿线地区人民之间的距离，探亲访友和商务往来更加方便，未来沿线地区的经贸往来也将更加活跃。”商务旅客普瑞斯说。

今年以来，中土公司克服新冠肺炎疫情影响，一手抓防疫、一手抓生产，顺利按期完成项目主线工程建设，为试运营创造了条件。“3年多来，我们精益求精、毫不懈怠，希望尼日利亚人民早日享受这条铁路带来的便利，我们将继续提供最优质的产品和服务。”中土公司工程师霍庆威说。

尼日利亚车长吉列斯会说一口流利的汉语，被大家亲切地称为“老四”，多年来一直从事列车运行安全保障和联控工作。他说：“我全程参与了拉伊铁路建设，中国建设者严谨和勤奋的工作精神令人感动。每当在列车上巡检，感受着列车平稳飞驰，我都会感慨，这一切是那么不容易。”

据了解，拉伊铁路项目创造工作岗位4000多个，高峰期聘请当地人员超过万人，解决了大量就业问题，还带动了建材、工程建造等配套产业发展。当地官员认为，这条铁路将为当地经济振兴“提速”。

作为中尼共建“一带一路”的最新成果，拉伊铁路标志着中尼合作进一步深化。尼日利亚中国研究中心主任奥努纳伊朱撰文表示，共建“一带一路”国际合作取得长足发展，大批新项目成功落地。非洲国家应充分利用这一平台，抓住合作机会，走上可持续发展之路。

（本报阿布贾12月18日电）

《 人民日报 》（ 2020年12月19日 03 版）

(责编：郝江震、白宇)