近日，国家主席习近平在北京以视频方式出席二十国集团领导人第十五次峰会第二阶段会议，重点阐述关于可持续发展问题的看法，指出要打造包容性、可持续、有韧性的未来，不断推进全球减贫事业至关重要。面对新冠肺炎疫情冲击，各国比以往任何时候都更需要坚持发展优先理念，采取全面均衡政策举措，营造良好国际经济环境，合力建设远离贫困、共同发展的美好世界。

“中国成功经验为全球减贫事业注入正能量”

经过8年持续奋斗，中国如期完成了新时代脱贫攻坚目标任务，现行标准下农村贫困人口全部脱贫，贫困县全部摘帽，消除了绝对贫困和区域性整体贫困，近1亿贫困人口实现脱贫，取得了令全世界刮目相看的重大胜利，为全球落实联合国2030年可持续发展议程作出积极贡献。

“中国832个贫困县全部脱贫，这是一件了不起的大事。”缅甸仰光经济大学校长丁温说。四川凉山“悬崖村”的易地扶贫搬迁给丁温留下深刻印象：“在当地政府妥善安置下，悬崖峭壁上的村庄搬到更宜居的平地上，解决了耕种、水电、交通、运输等各方面问题，缅甸一些地区可以借鉴中方做法。”丁温认为，中国的减贫实践给缅甸和世界其他国家作出了示范，中国的成功经验表明，贫困是可以消除的。

南非政府高级顾问韦斯利·道格拉斯曾于2018年参观考察山东省滨州市无棣县，看到当地依托资源优势，成功找到一条依靠互联网致富的路子。“我们亲身感受到中国减贫政策如何得到高效贯彻落实。”韦斯利表示，中国减贫机制完备，从中央到地方，减贫措施层层推进，扶贫干部注重扶贫模式创新，把政策转化为切实行动，“中国成功经验为全球减贫事业注入正能量”。

“各国应建立互信，共同推进全球减贫事业，中国经验值得借鉴。”吉尔吉斯斯坦前总理奥托尔巴耶夫表示。奥托尔巴耶夫去年考察了库布其沙漠治理，对当地“建起6000平方公里的绿洲，10万农牧民因此增收致富”赞叹不已。走访甘肃省后，他感慨地说，当地修建隧道和高速公路等交通基础设施，帮助农民减贫、创造就业，促进了经济社会和谐发展。

肯尼亚国际问题专家卡文斯·阿德希尔曾走访内蒙古自治区，了解当地通过治理荒漠化打造沙漠旅游胜地的扶贫故事。他认为，“中国集中全社会力量，保证各地区共享发展成果，注重采取有效实践行动，提高自主创新能力，发展本地化技术，实现可持续发展。”

“更好推动联合国2030年可持续发展议程实现”

联合国2030年可持续发展议程把“在全世界消除一切形式的贫困”确定为可持续发展的首要目标，表达了国际社会对消除贫困的迫切期待。中国始终以落实联合国2030年可持续发展议程为引领，通过南南合作、共建“一带一路”、中非合作论坛等机制和平台，帮助发展中国家增加就业、改善民生，以实际行动推进全球减贫事业。中国在教育领域开展一系列公益项目，与联合国机构及更多合作伙伴加强教育合作，促进消除贫困。

自2015年起，中国扶贫基金会通过胞波助学金项目支持了缅甸近1400名贫困大学生完成学业，中国驻缅甸大使馆资助的中缅友好奖学金项目在过去4年里共资助2510名学生。“在中国朋友的帮助下，缅甸十几所高校数千名学生得以继续学习，有不少人已经毕业找到工作，成为国家建设人才。”缅甸教育部部长苗登基说。

位于莫桑比克的“中非赛赛农业合作项目”通过合作种植方式，带动周边农户开发土地、种植水稻，当地每公顷水稻产量由2吨提高到7吨，极大缓解了粮食短缺。45岁的乔希亚承包了土地，3年下来收入增加不少：“项目方为我们提供种子、农药，教会我们种植技术和虫害治理技术。如今我们的收入增加了，两个儿子出国留学的费用也准备好了。”

截至2019年底，中国在非洲援建24个农业技术示范中心，举办了100多期减贫培训班，为116个发展中国家培养减贫专业人才近3000人，惠及50余万当地民众。

“许多非洲国家利用中国经验和技术，取得了实实在在的减贫成果。”阿德希尔表示，中国政府不断加大资金、技术和人员投入，帮助非洲国家提升应对贫困挑战的能力。“中国的支持是全球减贫事业的关键，将更好推动联合国2030年可持续发展议程实现。”

“中国在战胜疫情和全球减贫中的作用不可或缺”

新冠肺炎疫情对全球减贫事业造成冲击。世界银行预测，8800万至1.15亿人将因疫情陷入极端贫困。

今年以来，中国作为创始成员参加第七十四届联大启动“消除贫困联盟”，积极主张和落实二十国集团缓债倡议，为发展中国家提供必要融资支持，推动基础设施和互联互通建设，展现出负责任大国担当。

中国是二十国集团成员中落实缓债金额最多的国家。截至目前，中国国家国际发展合作署和中国进出口银行作为双边官方债权人，已经全面落实符合倡议要求的缓债申请，缓债金额达13.53亿美元，23个国家从中受益。截至9月末，中国国家开发银行作为商业债权人，与有关受惠国家签订协议的缓债金额达到7.48亿美元。

韦斯利表示，中方宣布对非洲缓债的决定，对疫情困境中的非洲国家是“雪中送炭”。他表示，疫情仍在全球蔓延，各国只有付出更大努力，才能实现消除贫困的目标，“中国在战胜疫情和全球减贫中的作用不可或缺”。

世界银行研究报告显示，共建“一带一路”全面实施有望使760万人摆脱极端贫困、3200万人摆脱中度贫困。不久前发布的《中国企业海外形象调查报告2020·“一带一路”版》显示，超六成受访者积极评价中国企业助力当地减贫的表现，超过一半的受访者认为中国企业助力本国基础设施建设，为本国教育、医疗、卫生发展提供了支持。

丁温表示，在中缅经济走廊框架下，不少项目都将为缅甸人民提供脱贫致富的机会。中缅铁路经过的大多是缅北较为贫困地区，铁路开通运营将给人们带来稳定收入，促进地区稳定。

中老铁路建设进入快车道、安哥拉卢埃纳石油支线开工建设、马来西亚东海岸铁路稳步推进……随着更多共建“一带一路”项目复工复产，更多国家将从基础设施和互联互通建设中获益，为后疫情时代全球减贫事业提供强大动能。“在中国的支持下，非洲国家正努力摆脱贫困，朝着富强和现代化方向发展。”联合国非洲经济委员会执行秘书薇拉·松圭表示。

（本报北京、内比都、约翰内斯堡12月18日电）

《 人民日报 》（ 2020年12月19日 03 版）

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