泰中国际扶贫合作与经济发展研讨会在曼谷举行

人民网曼谷12月18日电 （记者 孙广勇)泰中国际扶贫合作与经济发展研讨会18日在曼谷举行。此次研讨会由泰中记者协会、泰中文化经济协会联合主办。中国驻泰使馆、泰国政府相关部门、协会、研究机构及中资企业代表等约150人出席了会议。

泰国商业部副部长散森·宋玛拉帕在演讲中表示，中国政府已经兑现了2020年消除贫困的承诺。中国在扶贫工作方面有许多成功的经验，比如制定精准、正确、因地制宜的扶贫方案，同时有效利用新科技和电子商务等。泰中两国未来可以加强精准扶贫和经济发展方面的交流合作，使两国获得双赢。

中国驻泰使馆临时代办杨欣介绍了中国在扶贫工作方面取得的成就。他说，中国在致力解决国内贫困问题的同时，通过推动南南合作、共建“一带一路”等多种方式，积极开展国际减贫合作，为世界减贫事业贡献智慧和力量。中方愿与泰方在减贫方面加强合作，造福民众。

泰国国家研究院泰中“一带一路”研究中心主任苏拉西·塔那唐表示，贫困是人类社会共同面对的问题，消除贫困也是构建人类命运共同体需要解决的困难。中国的成功经验不仅让世界了解精准扶贫的重要性，看到摆脱贫困的希望，而且也给人们带来更多对抗贫困的勇气。

研讨会上，专家学者深入探讨中国的扶贫经验，并积极为加强泰中两国的国际扶贫合作建言献策。会议期间，还举行《中国关键词：精准脱贫篇》中泰文对照版图书首发式，该书将陆续在泰国各大主流书店及线上图书平台销售。

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