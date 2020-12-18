外交部：新冠病毒溯源须由科学家在世界范围内开展调查研究

人民网北京12月18日电 据外交部网站消息，外交部发言人汪文斌主持18日例行记者会。记者会实录如下：

总台央视记者：据报道，中国政府近期同非盟签署了共建“一带一路”合作规划，可否进一步介绍具体情况？

汪文斌：近日，中国国家发展和改革委员会主任何立峰同非盟委员会主席法基共同签署了《中华人民共和国政府与非洲联盟关于共同推进“一带一路”建设的合作规划》。《合作规划》是中方同区域性国际组织签署的第一份共建“一带一路”规划类合作文件。根据安排，中方还将同非盟委员会建立共建“一带一路”合作工作协调机制，推动《合作规划》实施落地。

截至目前，中国已与138个国家、31个国际组织签署了202份共建“一带一路”合作文件。其中，非洲是参与“一带一路”合作的重要方向。44个非洲国家和非盟已同中方签署相关合作文件，约占签署此类文件国家和国际组织总数的1/3。在“一带一路”合作框架下，肯尼亚内马铁路一期、莫桑比克马普托大桥、纳米比亚沃尔维斯湾港新集装箱码头等一大批项目相继建成，有力促进了非洲国家抗击新冠肺炎疫情和经济社会发展。中国已连续11年成为非洲最大贸易伙伴国，也是对非投资主要来源国之一。中方愿同非方一道，进一步推动“一带一路”合作倡议同非盟《2063年议程》和非洲各国发展战略深度对接，积极深化中非各领域务实合作，通过优势互补实现共同发展，为构建更加紧密的中非命运共同体作出更大贡献！

俄罗斯卫星通讯社记者：俄罗斯总统普京17日在年度记者会上表示，俄中两国在许多领域有着共同利益，两国领导人保持着高度互信和务实的良好关系，中方对此有何评论？

汪文斌：感谢你对中俄关系的关注。2020年，身处世纪灾疫和百年变局，中俄两国始终坚定不移做国际抗疫合作的践行者、大国和睦共处的示范者和国际公平正义的守护者。两国元首多次通话并共同出席了多场重要多边视频峰会。得益于两国元首的密切交往和战略引领，中俄新时代全面战略协作伙伴关系持续提升，两国务实合作呈现出巨大韧性和内生动力。中国成为俄罗斯第一大农产品出口目的地国、继续稳居俄罗斯第一大贸易伙伴国，两国跨境电商等合作新业态方兴未艾，中俄科技创新年推出两国国家级主题年的最长合作清单。新时代中俄关系的战略内涵日益丰富，社会民意基础更加牢固。两国携手捍卫二战胜利成果，在反干涉、反污名化斗争中坚定相互支持，成为维护全球战略格局稳定的重要力量。

明年同样是对中俄两国具有特殊意义的一年。双方将共同庆祝《中俄睦邻友好合作条约》签署20周年，继承和弘扬世代友好理念。在两国元首的战略引领和两国人民的共同努力下，我们拥有足够的信心和定力，维护好中俄两国关系来之不易的发展成果，保持住两国合作蓬勃向好的发展势头，为后疫情时期的全球治理发挥更大建设性作用。

路透社记者：据路透社报道，美方周五称将把包括中芯国际在内的约80家中国公司列入贸易黑名单。中方对此有何评论？

汪文斌：如果你说的这个消息属实，这将是美国动用国家力量打压中国企业的又一例证，中方对此坚决反对。

美方将经贸问题政治化，违背其一贯标榜的市场经济和公平竞争原则，违反国际贸易规则，不仅损害中国企业的合法权益，也不符合美国企业的利益，将严重干扰两国乃至全球正常的科技交流和贸易往来，对全球产业链、供应链、价值链造成破坏。

我们敦促美方停止无理打压外国企业的错误行为。中方将继续采取必要措施维护中国企业的正当权益。

澎湃新闻记者：据路透社报道，世卫组织地区紧急事务主任巴巴通德·欧乐沃库尔17日在记者会上表示，世卫组织持续同中国联络讨论国际专家组及其访问地点等事宜。他说，中国欢迎国际小组及其访问，预计可以在一月初成行。中方可否证实相关消息？

汪文斌：我昨天已经回答了有关问题。疫情发生以来，中方本着开放、透明和负责任态度，率先同世卫组织开展溯源合作。世卫组织专家两次来华考察，中方专家同世卫组织及国际专家组举行了多次视频交流，积极分享中国溯源成果和抗疫经验。世卫组织也向中方提供了全球溯源研究进展。双方合作稳步推进。双方正就下步溯源合作及工作安排保持密切沟通。

同时我要指出的是，溯源是一个持续发展的过程，可能涉及多国多地。一段时间以来，我们看到很多关于新冠肺炎疫情去年在世界多地多点暴发的报道。这也再次说明，新冠病毒溯源是一项科学工作，必须本着非常严谨的态度，由科学家在世界范围内开展调查和研究。

中国愿继续同世卫组织加强合作，推进全球溯源工作。也希望其他国家能和中国一样，秉持积极态度同世卫组织开展合作，为防范并更好应对今后可能出现的类似公共卫生危机做好充分准备。

法新社记者：美国军方昨天发表声明称，中国是最紧迫的长期战略威胁，未来美国海军将对违反国际法的行为采取更加坚决的行动。中方对此有何回应？

汪文斌：中国始终不渝走和平发展道路，坚定奉行防御性国防政策，是世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者。中国发展国防力量完全是为了维护国家主权、安全和发展利益，维护国际和地区和平，无意也不会对任何国家构成威胁。中国的发展是世界和平力量的增长。

中方一贯致力于发展不冲突不对抗、相互尊重、合作共赢的中美关系，同时坚定捍卫自身主权、安全、发展利益。我们希望美方理性客观看待中国的国防和军队建设，同中方相向而行，聚焦合作、管控分歧，推动中美关系重回正轨，更好造福两国和世界人民。

路透社记者：据《南华早报》报道，中国计划在春运高峰期到来之前为大约5000万中国民众接种新冠疫苗。你能否证实？

汪文斌：新冠肺炎疫情发生以来，中国政府坚持人民至上、生命至上，科学防治，精准施策，率先控制住了疫情，疫情防控取得重大战略成果。在疫苗问题上，中方一直高度重视疫苗安全性和有效性。中国疫苗研发企业严格依据科学规律和监管要求，依法合规推进疫苗研发，并严格遵循国际规范和有关法律法规开展相关国际合作。

关于你提到的中国国内疫苗接种问题，建议你向有关主管部门询问。

法新社记者：昨天，多个美国穆斯林组织呼吁伊斯兰合作组织反对中方对待新疆维吾尔族人的行为。中方对此有何评论？

汪文斌：近期我们已经多次介绍了中方在涉疆问题上的立场。前两天我在这里也介绍过，有关人士在涉疆问题上散播虚假消息。我们多次阐明，新疆各族人民的人权依法得到充分保障，新疆经济社会发展取得了积极成就。有关组织在涉疆问题上对中方的偏见和抹黑没有任何事实依据。

中方在涉疆问题上的立场得到了国际社会有识之士和大多数国家的理解和支持。我给你举一个例子，在今年联合国大会第三委员会一般性辩论中，约50个国家联名作共同发言，支持中国政府在涉疆问题上的立场。这是对那些在涉疆问题上对中方心存偏见、恶意抹黑之流的有力回应。

《环球时报》记者：昨天，美国国务院连发多条推特，援引美国国务卿蓬佩奥言论称，中共想要美国拥有的东西，为此不惜一切代价。中共在多方面对美国和世界构成威胁，希望中国能依照美国对其他国家的要求参与国际事务。中方对此有何回应？

汪文斌：蓬佩奥的有关言论没有任何事实依据，却充满了傲慢与偏见。

中国人懂得一个简单的道理：幸福都是奋斗出来的。新中国从一穷二白发展成为世界第二大经济体，这是全体中国人民辛勤奋斗的结果。我们致力于在平等互利的基础上同其他国家开展友好合作，但从不指望依靠别人的“施舍”或“恩赐”发家致富，更不会像某些人那样以“撒谎、欺骗、偷窃”为荣。

世界是多元的，应当讲民主、讲法治。国与国之间交往，应当遵守《联合国宪章》等公认的国际关系基本准则，而不是按照一个国家的标准行事。美方有关人士要求其他国家按照美国的要求行事，这种以“老大”自居、随意对他国发号施令的做法，同有关人士常常挂在嘴边的“民主”、“自由”等说辞形成鲜明反差。

对于蓬佩奥声称的所谓“中国威胁”，我愿给大家列举几个事实：一是美国建国240多年历史上只有16年没打过仗，而新中国成立以来没有主动发起过一场战争；二是美国一贯随意对他国施加单边霸凌，肆意干涉他国内政，而中国历来坚持不干涉内政原则，反对动辄对他国实施单边制裁和长臂管辖；三是美国大搞“棱镜门”等大规模监听，而中国从未有过类似记录；四是美国没有承诺无条件不对无核武器国家或无核地区使用或威胁使用核武器，而中国是唯一作出这种承诺的核武器国家。

我注意到近期美国民调显示，多数美国民众支持中美合作而不是对抗。我们再次奉劝美方有关人士走出所谓“中国威胁论”的虚幻世界，倾听美国民众的理性声音，认清当今世界的时代潮流，多做有利于中美两国、有利于世界的实事。

路透社记者：中方可否介绍中欧投资协定谈判最新进展？是否仍将按计划于2020年底签署？

汪文斌：今年以来，中欧双方克服疫情影响，共举行了10轮中欧投资协定谈判，取得重要进展。目前谈判已进入最后阶段。相信只要双方照顾好彼此关切，坚持相向而行，就能实现双方领导人确定的谈判目标。

印度广播公司记者：据报道，印度和中国今天举行中印边境事务磋商和协调工作机制第二十次会议。上一次会议于今年9月举行，间隔时间比较长。中方对此次会议有何期待？能否介绍更多细节？

汪文斌：正如你提到的，中印边境事务磋商和协调工作机制第二十次会议正在举行。有关情况我们将及时发布，请你保持关注。

路透社记者：美国能源部长签署了一项命令，禁止关键国防设施供应商从中国进口部分零部件，以保护美国国家安全免受网络攻击。你对此有何评论？

汪文斌：中方坚决反对美方在拿不出任何真凭实据的情况下，以所谓国家安全为借口，无端污蔑抹黑中国，公然打压中国企业。美方有关做法严重违背其一贯标榜的市场竞争原则和国际贸易规则，破坏全球产业链、供应链，将会损害美国自身利益和形象。

我们敦促美方停止将经贸问题政治化，停止泛化国家安全概念打压外国企业的错误行为，为中美经贸合作提供开放、公平、非歧视性的环境。

(责编：徐祥丽、常红)