中国代表呼吁全球共同遏制抗生素耐药性

新华社联合国12月17日电（记者王建刚）中国常驻联合国代表团临时代办戴兵17日表示，抗生素耐药性对公共卫生、农业、经济发展等构成严峻挑战，对落实2030年可持续发展议程造成负面影响。遏制抗生素耐药性刻不容缓，需要全球共同努力。

当天，中国常驻联合国代表团与英国、加纳、墨西哥、南非常驻团以及世界卫生组织等共同举办抗生素耐药性问题主题边会。第75届联大主席博兹克尔、世卫组织总干事谭德塞等出席并致辞。

戴兵表示，抗生素耐药性涉及人类健康、动物卫生、农业等诸多领域，应遵循“同一健康”理念，加强跨领域、多部门协调应对。中国已建立由14个部门参与的“应对细菌耐药联防联控工作机制”，并发布《遏制细菌耐药国家行动计划（2016—2020）》。下一个五年国家行动计划正在起草过程中。

戴兵说，抗生素耐药性是全球性挑战，需要加强国际合作。中国积极参与应对抗生素耐药性的国际合作。2016年中国担任二十国集团主席国期间，积极推动将抗生素耐药性问题写入《二十国集团领导人杭州峰会公报》。中国为发展中国家加强卫生能力建设积极提供援助。

戴兵强调，遏制抗生素耐药性需要改善全球卫生治理。多边主义是应对全球挑战的关键。应支持联合国发挥领导和协调作用，为世卫组织提供更多资源。应在2030年可持续发展议程框架内解决抗生素耐药性问题，在减贫、增强民众体质、传染病防控等领域加大努力，从根本上减少抗生素使用。

戴兵呼吁各方积极参与抗生素耐药性问题全球治理，共同构建更加健康、绿色、美好的未来。

(责编：艾雯、燕勐)