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中国驻南非大使馆再次提醒中国公民高度重视防范旅途染疫风险

2020年12月18日13:44  来源：人民网-国际频道
 

人民网约翰内斯堡12月18日电（王磊）据中国驻南非大使馆18日消息，近期国航约堡至深圳航班回国人员中再次发现疑似感染病例。经流调反查，当事人系从南周边国家入境，入境前后两次双阴检测均为阴性。入境后入住机场周边酒店，期间除检测外未离开酒店，感染原因不明。

目前南非第二波疫情严峻，12月16日单日确诊病例已超万人。与此同时，由于无症状感染、窗口期感染、检测后感染屡见不鲜，长途旅途感染风险极高。为维护大家节假日期间健康和安全，使馆郑重提醒广大中国公民：

一、切实做到“非必要，不旅行”。虽然春节临近，许多人计划回国与亲人团聚，但安全始终是第一考量因素。建议大家充分认识旅行风险，如非特殊紧急困难，应暂缓回国。如确需回国，完成核酸检测后务必严格居家隔离，避免检测后感染。

二、谨慎选择经南非中转回国。国航约堡至深圳航线目前仍是南部非洲地区唯一的直飞国内航班，不少南周边国家人员选择入境南非后乘机回国。考虑到南当前疫情形势，建议第三国人员谨慎选择来南中转乘机赴华。确有必要的，务必选择安全、卫生和防疫条件好的酒店，做好全程防护并避免外出，防止交叉感染。

三、严格执行双阴检测要求。乘机人员务必严格按照我馆发布的有关通知，赴指定机构进行检测，及时上传核酸报告、护照复印件、行程单等完整资料。任何隐瞒病情或高危接触史、伪造检测结果的行为，一经发现，将严肃追究法律责任。

南非报警电话：10111

南非急救电话：999或082911

外交部全球领事保护与服务应急呼叫中心电话：0086-10-12308或0086-10-59913991

中国驻南非使馆领保协助电话：0027-12-3428826

中国驻约翰内斯堡总领馆领保协助电话：0027-715111494

中国驻开普敦总领馆领保协助电话：0027-723096634

中国驻德班总领馆领保协助电话：0027-761742938

南非华人警民合作中心电话：011-6229515、6228286

(责编：苏缨翔、常红)
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