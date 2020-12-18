厄外长：中国科技设备在厄抗疫过程中发挥重要作用

新华社基多12月17日电（记者郝云甫）厄瓜多尔外长加列戈斯17日表示，中国企业提供的高科技设备在厄瓜多尔抗击新冠疫情的过程中发挥了重要作用，中国借助科技力量抗疫的经验值得借鉴。

加列戈斯当天出席了华为公司向厄外交部捐赠2台智慧屏幕和100台平板电脑仪式。

加列戈斯对中国在厄疫情最严重时向厄方提供多批人道主义援助表示感谢。他积极评价中国企业在履行社会责任方面做出的努力，表示相关设备将为厄外交部应对疫情影响、加强政府机构能力建设提供帮助。

今年早些时候，华为公司向厄方提供了基于华为云技术的新冠肺炎AI（人工智能）辅助筛查系统。加列戈斯说，厄瓜多尔成为拉美首个采用这一技术进行快速辅助诊断的国家，这大大提高了厄医疗机构诊断新冠肺炎疑似病例的效率。

加列戈斯还表示，厄方愿与中方一道，继续加强对话，巩固和深化两国传统友谊以及包括电信在内各领域互利合作。

中国驻厄瓜多尔大使陈国友在致辞中表示，中厄守望相助、共克时艰，在共同抗疫和务实合作中庆祝两国建交40周年。中方高度重视数字经济发展，愿在5G等新基建领域与厄方加强政策对接，深化互利合作。中方愿与厄方共同努力，着眼后疫情时期务实合作，创造新的合作增长点，推动两国全面战略伙伴关系行稳致远。

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