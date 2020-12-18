蒙古国首都一家区级医院报告新冠肺炎本土病例 已确诊20例

人民网乌兰巴托12月18日电（记者霍文）12月18日11时，蒙古国国家传染病研究中心检验部主任阿木巴色勒玛在卫生部例行新闻发布会通报说，过去24小时对9070人进行核酸检测，新增18例新冠肺炎确诊病例，为曾在乌兰巴托市巴彦朱日赫区中心医院就诊、前一天确诊感染新冠肺炎2名患者的密切接触者，该医院感染源已确诊20例。

据蒙古国卫生部统计数据，截至当日11时，累计报告941例新冠肺炎确诊病例中，包括境外输入383例，本土关联病例488例，首都“恩赫萨仁”疗养院确诊病例49例，国家传染病研究中心医护人员确诊病例17例，军事中心医院医护人员确诊病例4例。累计治愈出院473例。

11月中旬以来，蒙古国首都乌兰巴托及色楞格等1市6省陆续出现本土关联病例。目前累计488例本土关联病例中，乌兰巴托163例，色楞格省216例，达尔汗乌拉省45例，鄂尔浑省25例，东戈壁省32例，戈壁苏木贝尔省4例，后杭爱省3例。

蒙古国11月12日起实施疫情防控全民戒备状态32天后，12月14日6时起疫情防控级别下调至高度戒备状态，必要服务行业和部分企业恢复营业。各大、中、小学继续实施网络和电视授课，禁止举办体育比赛、线下会议等聚集性活动。

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